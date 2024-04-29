يحتاج الشعر الخشن والمجعد إلى العناية الجيدة للحفاظ على فرده وتنعيمه مايجبر بعض الفتيات على عمل جلسات الكرياتين والبروتين الخاصة بفرد الشعر.

وهذه الجلسات رغم أنها تفرد الشعر إلا أنها تدمره فيما بعد وحذر منها الأطباء، لذا تبحث الفتيات عن بدائل طبيعية لها.

كرياتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، كرياتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد.

المكونات:-

ورقة صبار طبيعي

3 ملاعق بذور الكتان

كوب ماء

ملعقة زيت جوز الهند

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الطريقة:-

نحضر ورقة صبار وتقطيعها من الجانبين ونضعها بشكل طولى فى كوب للتخلص من السائل الاصفر السام.

بعدها نغسل الصبار وتفتحه ونأخذ الجل بداخله.

نضع جل الصبار فى الخلاط ونضربه جيدا.

ثم نحفظه فى برطمان زجاجي محكم الغلق.

ثم نحضر جل بذور الكتان، حيث نخلط الماء والبذور معا ونرفعها على النار ونتركها تغلي على النار الهادئة حتى يتحول القوام إلى جل.

ثم نرفعها من على النار ونتركها تبرد تماما

ثم نحضر قماشة خفيفة ونضع بها نصف كوب جل الصبار وكمية جل بذور الكتان الغير مصفى.

ونقوم بتصفية الخليط جيدا.

نأخذ الجل الناتج ونضعه في بولة ونضيف له زيت جوز الهند ونقلب جيدا.

نفرد الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف الشعر بكيس بلاستيك لمدة ساعة.

ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.

كرياتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.