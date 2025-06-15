قال رئيس أركان جيش الاحتلال، مساء اليوم الأحد، إن العمليات الإسرائيلية في إيران تغير الواقع الاستراتيجي لتل أبيب، مضيفا: "نزيل تهديدا وجوديا لـ إسرائيل ونرسخ أمننا".

وبحسب القناة ١٣ العبرية، أضاف رئيس أركان الاحتلال: نضرب برنامج إيران النووي بطريقة لم يتخيلها العدو.

الطاقة الذرية تعلن تضرر مبان بموقع أصفهان النووي الإيراني

في سياق متصل، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان صادر عنها أمس السبت، عن تضرر 4 مبان بموقع أصفهان النووي بينها منشأة تحويل اليورانيوم ومصنع صفائح الوقود.



الهجمات الإسرائيلية على المنشأت النووية الإيرانية

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيانها: أنه لا يتوقع حدوث زيادة في الإشعاع خارج موقع أصفهان النووي.

وتمتلك إيران بنية تحتية نووية موزعة على كامل جغرافية البلاد في مواقع عدة للتخصيب والأبحاث والمفاعلات النووية، ومناجم اليورانيوم، ومنشآت تخصيب اليورانيوم.

وتبرز محطة الطاقة النووية في بوشهر، كأول محطة يتم افتتاحها عام 2011 وتضم مفاعلًا لإنتاج الماء الخفيف، بإمكانه أن ينتج مادة البلوتونيوم المنضب.

وكذلك، منشأة فوردو المحصنة تحت الأرض على عمق 800 متر، والتي تحتوي على منشآت بحثية متعددة ومخزون من اليورانيوم المخصب، وتم تشييدها في عمق الجبال قرب مدينة قم جنوب طهران.

مجمع نطنز النووي

وعلى بعد 250 كيلومترًا جنوب العاصمة طهران، يقع مجمع نطنز النووي الذي يستخدم لتخصيب اليورانيوم، والذي تعرض لسلسلة غارات إسرائيلية أمس الجمعة وأنشئ المجمع على عمق نحو 3 طوابق تحت الأرض، وقادر على استيعاب 50 ألف جهاز طرد مركزي.

أما في أصفهان ثاني أكبر مدن البلاد، ففيها مركز ضخم للتكنولوجيا النووية، يحوي مصنعًا لإنتاج ألواح الوقود ومنشأة لتحويل اليورانيوم، يمكنها معالجة هذه المادة وتحويلها إلى سداسي فلوريد اليورانيوم الذي يغذي أجهزة الطرد المركزي.

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