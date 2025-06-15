الأحد 15 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس أركان الاحتلال: نضرب برنامج إيران النووي بطريقة لم يتخيلها العدو

النووي الإيراني،
النووي الإيراني، فيتو

قال رئيس أركان جيش الاحتلال، مساء اليوم الأحد، إن العمليات الإسرائيلية في إيران تغير الواقع الاستراتيجي لتل أبيب، مضيفا: "نزيل تهديدا وجوديا لـ إسرائيل ونرسخ أمننا".

وبحسب القناة ١٣ العبرية، أضاف رئيس أركان الاحتلال: نضرب برنامج إيران النووي بطريقة لم يتخيلها العدو.

الطاقة الذرية تعلن تضرر مبان بموقع أصفهان النووي الإيراني

في سياق متصل، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان صادر عنها أمس السبت، عن  تضرر 4 مبان بموقع أصفهان النووي بينها منشأة تحويل اليورانيوم ومصنع صفائح الوقود.


الهجمات الإسرائيلية على المنشأت النووية الإيرانية 

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيانها: أنه لا يتوقع حدوث زيادة في الإشعاع خارج موقع أصفهان النووي.

وتمتلك إيران بنية تحتية نووية موزعة على كامل جغرافية البلاد في مواقع عدة للتخصيب والأبحاث والمفاعلات النووية، ومناجم اليورانيوم، ومنشآت تخصيب اليورانيوم.

وتبرز محطة الطاقة النووية في بوشهر، كأول محطة يتم افتتاحها عام 2011 وتضم مفاعلًا لإنتاج الماء الخفيف، بإمكانه أن ينتج مادة البلوتونيوم المنضب.

وكذلك، منشأة فوردو المحصنة تحت الأرض على عمق 800 متر، والتي تحتوي على منشآت بحثية متعددة ومخزون من اليورانيوم المخصب، وتم تشييدها في عمق الجبال قرب مدينة قم جنوب طهران.

مجمع نطنز النووي

وعلى بعد 250 كيلومترًا جنوب العاصمة طهران، يقع مجمع نطنز النووي الذي يستخدم لتخصيب اليورانيوم، والذي تعرض لسلسلة غارات إسرائيلية أمس الجمعة وأنشئ المجمع على عمق نحو 3 طوابق تحت الأرض، وقادر على استيعاب 50 ألف جهاز طرد مركزي.

أما في أصفهان ثاني أكبر مدن البلاد، ففيها مركز ضخم للتكنولوجيا النووية، يحوي مصنعًا لإنتاج ألواح الوقود ومنشأة لتحويل اليورانيوم، يمكنها معالجة هذه المادة وتحويلها إلى سداسي فلوريد اليورانيوم الذي يغذي أجهزة الطرد المركزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برنامج ايران النووي رئيس أركان الاحتلال الاحتلال أصفهان نطنز إيران

مواد متعلقة

الاحتلال يقصف مطار مهر آباد غرب العاصمة طهران

الاحتلال يعلن مقتل قائد وحدة في الجيش خلال القتال بغزة

الطاقة الذرية تعلن تضرر مبان بموقع أصفهان النووي الإيراني

جيش الاحتلال يكشف عن خسائر المشروع النووي الإيراني (انفوجراف)

الأكثر قراءة

بالإسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

عقوبة مالية على تريزيجيه بسبب ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي

اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بالاسم ورقم جلوس

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.5 %

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ذبح ماشية بطريقة غير قانونية بالسيدة زينب وتضبط المتهم

جراحة ناجحة لإمام عاشور بالترقوة وهذه مدة غياب اللاعب

عشرات الصواريخ البالستية الإيرانية تسقط في شمال ووسط إسرائيل

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 15 يونيو 2025 (آخر تحديث)

كم يبلغ سعر طن الأرز اليوم بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية، ارتفاع سعر خام القصدير ليسجل 32 ألفا للطن

المزيد

انفوجراف

مجلس النواب يرفض العدوان العسكري الإسرائيلي على إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء مسجد السجدة بالمدينة المنورة وقصته وفضله

تفسير رؤية الضباب في المنام وعلاقتها بسوء فهم في العلاقات الشخصية

موعد عاشوراء 2025 وفضائل هذا اليوم

المزيد
الجريدة الرسمية