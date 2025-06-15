الأحد 15 يونيو 2025
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محافظات

لدعم مجال الصحة، محافظ الأقصر يستقبل السيدة الأولى لجمهورية جامبيا (صور)

أثناء الزيارة
أثناء الزيارة

توجه المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، إلى مطار الأقصر الدولي، لاستقبال السيدة فاتوماتا باه بارو، السيدة الأولى وحرم رئيس جمهورية جامبيا، السيد أداما بارو، وذلك في زيارة تهدف إلى دعم مرضى السرطان، ودعم مجالات الصحة العامة.

حرم رئيس جمهورية جامبيا السيد أداما بارو تزور الأقصر 

وتتضمن زيارة حرم رئيس جامبيا جولة إلى مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، والذي يُعد أحد أهم الصروح الطبية لعلاج مرضى السرطان في صعيد مصر، وذلك في إطار دعم المبادرات الصحية والإنسانية بين الشعوب الإفريقية.

ويرافق السيدة الأولى حاتم رسلان السفير المتجول لدولة جامبيا فى مصر، ووفد من المسؤولين بجمهورية جامبيا.

ومن جانبه، رحّب محافظ الأقصر بالسيدة الأولى والوفد المرافق لها، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات بين مصر وجامبيا، مشيدًا بالدور الإنساني الذي تقوم به في دعم المرضى وتعزيز التعاون في المجال الصحي.

 

 

 

 

 

 

 

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