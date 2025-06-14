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«الصحة» تُصدر تحذيرات وقائية تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف

ضربة الشمس، فيتو
ضربة الشمس، فيتو
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وجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من الإرشادات الوقائية لحماية المواطنين من المضاعفات الصحية الناجمة عن الطقس الحار، خاصةً مع زيادة احتمالات الإصابة بـ«ضربات الشمس» أو الإجهاد الحراري، وذلك في ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية بارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، واقتراب فصل الصيف.  

الإجهاد الحراري وضربات الشمس، من أكثر الحالات خطورة في فصل الصيف

 

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية، حيث أن الإجهاد الحراري وضربات الشمس، من أكثر الحالات خطورة في فصل الصيف، موضحا أنهما يختلفان في الأعراض ودرجة الخطورة.  

وأوضح «عبدالغفار» إن الإجهاد الحراري، يحدث بسبب فقدان الجسم للسوائل والأملاح نتيجة التعرض للحرارة الشديدة، وتتراوح أعراضه ما بين الصداع، والدوخة، والتشنجات العضلية، والتعرق الغزير، مع شحوب الجلد، والغثيان، وسرعة النبض، وارتفاع درجة الحرارة إلى نحو 38 درجة مئوية، مشيرا إلى أن الإسعافات الأولية، تبدأ بنقل المصاب إلى مكان بارد، إعطاؤه سوائل، وتبريد جسمه بكمادات الماء.  

وقال «عبدالغفار» إن ضربات الشمس، هي حالة طارئة تهدد الحياة، وتحدث عندما يفشل الجسم في تنظيم حرارته، مما يؤدي إلى ارتفاعها فوق الـ 40 درجة مئوية، تتضمن الأعراض، توقف التعرق، وجفاف الجلد واحمراره، وهذيان، وفقدان الوعي، ونوبات تشنج، موضحا أن الإسعافات الأولية، تتمثل في تبريد الجسم بشكل فوري، لحبن نقل المصاب إلى المستشفى بشكل عاجل.  

ووجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، نصائح وقائية لمواجهة الطقس الحار، وفي مقدمتها الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية، وتجنب المشروبات الغنية بالكافيين أو السكريات، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وخاصةً من الساعة 11 صباحًا حتى 4 عصرًا، وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وفضفاضة، مع استخدام قبعة ونظارة شمسية عند الخروج.  

إغلاق النوافذ نهارًا، واستخدام مبردات الهواء أو المراوح

كما نصح  بإغلاق النوافذ نهارًا، واستخدام مبردات الهواء أو المراوح، وتهوية المنازل ليلًا، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة في أماكن سيئة التهوية أو مرتفعة الحرارة، والتوجه الفوري لأقرب مستشفى، عند ظهور أعراض شديدة مثل فقدان الوعي أو الارتفاع الحاد في درجة الحرارة.  

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واختتم بالتأكيد على أن وزارة الصحة والسكان، توفر كافة الخدمات الطبية اللازمة عبر مستشفيات ووحدات الطوارئ، المنتشرة على مستوى الجمهورية، داعيًا المواطنين لاتباع الإرشادات لضمان سلامتهم خلال فصل الصيف.

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