فريق طبي بمعهد القلب ينجح في إجراء قسطرة لرضيع عمره 5 أيام

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح فريق طبي بمعهد القلب القومي في إجراء قسطرة قلبية لرضيع عمره 5 أيام، واستخراج جزء من قسطرة السرة تحرك من مكانه واستقر في قلبه.

قالت وزارة الصحة إنه تم الإبلاغ بحالة الرضيع من خلال التنسيق بين غرفة طوارئ الوزارة وغرفة الطوارئ المركزية بالهيئة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث جرى التنسيق وتوجيه أهل الطفل لمعهد القلب، بعد توفير التجهيزات اللازمة لاستقباله.

وتابعت وزارة الصحة: وصل الطفل حديث الولادة إلى المعهد في حالة حرجة، بعد أن تحرك جزء من قسطرة السرة من مكانه واستقر في قلب الطفل، وهذه القسطرة تستخدم أحيانًا لإدخال السوائل والأدوية، وقد استدعت هذه الحالة تدخلًا سريعًا ودقيقًا.

إجراء القسطرة العاجلة للرضيع

أشارت وزارة الصحة إلى قيام فريق عمل الحضانة على الفور بالتنسيق لدخول الحالة أول أيام العيد، وتجهيزها للتدخل الجراحي، وقام فريق طبي متميز بإجراء القسطرة العاجلة للرضيع.

وأكدت أنه تم استخراج قسطرة السرة بنجاح دون حدوث مضاعفات، وحالته مستقرة، وغادر الحضانة في حالة صحية جيدة.

ويأتي هذا النجاح بفضل الفريق المتكامل من أطباء القلب وقسطرة العيوب الخلقية وأطباء التخدير واستشاري الحضانات والرعاية وفريق التمريض.

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