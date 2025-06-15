طلاب البحيرة: أسئلة امتحانات التربية الوطنية والدين سهلة (فيديو)

رصدت عدسة “فيتو” فرحة طلاب الشهادة الثانوية العامة بمحافظة البحيرة، وذلك عقب خروجهم من اللجان بعد انتهاء امتحانات مادتي التربية الوطنية والتربية الدينية حيث عبر الطلاب بآرائهم عن سهولة الامتحانات.

دون أي مشاكل أو شكاوى

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انتظام انطلاق وبدء الامتحانات في يومها الأول لشهادة الثانوية العامة بمحافظة البحيرة، دون أي مشاكل أو شكاوى حيث وصلت الأوراق الخاصة بالأسئلة والإجابة في مواعيدها المقررة، كما تم فتح اللجان وانتظام دخول الطلاب دون أي مشاكل ولم تتلق غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أي شكاوى ذات تأثير.

أداء طلاب الشعبة العامة لامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة بمحافظة البحيرة بالتزامن مع بدء الامتحانات على مستوى الجمهورية،حيث شهد اليوم الأول من الامتحانات أداء طلاب الشعبة العامة لامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية وهما من المواد التي لا تضاف الى المجموع، وخلال رئاسة يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة لغرفة العمليات المركزية بالمديرية، حيث يؤدي اليوم الطلاب امتحان التربية الدينية في الفترة الأولى بداية من الساعة ٩.٠٠ صباحا وحتى الساعة ١٠.٣٠ صباحا، كما تشهد الفترة الثانية أداء الطلاب امتحاناتهم فى مادة التربية الوطنية خلال الفترة من ١١.٠٠ صباحا وحتى ١٢.٣٠ ظهرا.

استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إلى أهمية الالتزام بتنفيذ كافة توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، برفع درج الاستعداد والعمل على توفير الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر ودون أي معوقات.

وشدد على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات والتي تهدف إلى انتظام سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ على الوجه الأكمل، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، وتحقيقا لصالح أبنائنا الطلاب مع الالتزام التام بالتعليمات الأمنية الخاصة بنقل صناديق الأسئلة والتنسيق الدائم مع الجهات الامنية لتأمين خطوط السير لضمان وصولها إلى اللجان فى الوقت المحدد.

تجهيز ١١٧ لجنة امتحانية على مستوى ١٧ إدارة تعليمية

جدير بالذكر قد تم تجهيز ١١٧ لجنة امتحانية على مستوى ١٧ إدارة تعليمية بنطاق المحافظة لاستقبال ٤٠٠٠٣ طالبًا وطالبة، منهم ٧٤٠١ طالب وطالبة بالشعبة الأدبية و٢٩٨٣١ طالب وطالبة بشعبة علمى علوم و٢٧٧١ طالبا وطالبة علمى رياضة بالإضافة إلى ٢٠١١ طالبا وطالبة بالنظام القديم (٢٣٩ طالبا وطالبة أدبى _ و١١٣ طالبا وطالبة علمى رياضة _ و١٦٥٩ علمى علوم)، كما تم تجهيز استراحات المراقبين والملاحظين (٤٠ استراحة) تم تزويدها بجميع المستلزمات التي تضمن راحتهم طوال فترة الامتحانات.

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