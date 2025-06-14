بسبب خلافات أسرية، عامل يذبح زوجته بالسكين في البحيرة

ذبح عامل زوجته الشابة بالسكين بقرية معنيا التابعة بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بسبب خلافات زوجية بينهما.

قام بذبح رقبتها باله حادة (السكين)

تبلغت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بالعثور علي جثة الشابة ذكية صابر قمح "٢٩ عاما" مقتولة داخل منزلها، وبالانتقال والمعاينة تبين قيام محمد ح ق “٣٨ عاما” زوج المجنى عليها، بسبب خلافات الزوجية وأثر مشاجرة بينهما بالمنزل قام بذبح رقبتها بآلة حادة (السكين).

العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية

ألقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، القبض علي المتهم، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.