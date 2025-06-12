ننشر استعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة بالبحيرة (صور)

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه قد تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، حيث تم مراجعة جاهزية كافة المدارس من حيث الأثاث والانارة وتوافر المياة والنظافة، وتم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة، كما تم عمل بروتوكول مماثل مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل اللجان، وتم التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية والتنسيق مع التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات.

رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية، وتم التشديد باستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية، والمراجعة المستمرة لكافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها ٤٠ استراحة و١١٧ لجنة بعدد ١٧ إدارة تعليمية تستعد لاستقبال عدد ٤٠٠٠٣ طلاب وطالبات منهم ٧٤٠١ بالشعبة الأدبية و٢٩٨٣١ طالبا وطالبة بشعبة علمى علوم و٢٧٧١ علمى رياضة.

الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات

أكد وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، على أنه قد تم التنبيه بالالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات، والتى تهدف الى انتظام سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ على الوجه الأكمل، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، بتكاتف كافة الجهود التي تساهم في حُسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة لأبنائنا الطلاب.

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