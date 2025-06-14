السبت 14 يونيو 2025
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موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

أيمن موسى وكيل وزارة
أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، فيتو

تواصل مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أعمال التصحيح والرصد بكنترول الشهادة الاعدادية، وذلك تمهيدا لإعلان النتيجة، بعد اعتمادها من اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية.   

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الالتزام بمعايير التصحيح 

ومن جانبه شدد أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على الالتزام بكافة التعليمات الواردة من الوزارة فيما يخص ضوابط عملية التصحيح.  

 

تسريع عمليات التصحيح  

 

وأضاف أن التصحيح يتم طبقا للمعايير المحددة والخاصة بتصحيح ورقة البابل شيت.  

 

وشدد أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على تسريع عمليات الصحيح وذلك تمهيدا للاعلان هم نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية في أقرب وقت ممكن. 
 

وكان قد أدي نحو 31 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة الإسماعيلية، وذلك داخل 165 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية في المحافظة. 
 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 

 ويمكن للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025، فور اعتمادها رسميًا من خلال هذا الرابط 

 

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 

وتقدم “فيتو” كل الخدمات التي تهم المواطنين، ونظرا لاهتمام عدد كبير وشريحة عريضة من المجتمع بنتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية، نحرص على نشرها ويحصل عليها الطلاب وأولياء الأمور برقم الجلوس. 

 

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 

 

كما تحرص «فيتو» على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فور اعتمادها في جميع المحافظات، حيث تعد هذه المرحلة نهاية التعليم الأساسي وبداية طريق الطلاب نحو التعليم الثانوي العام أو الفني.   

 

توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة 

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة 

ويكون مجموع المواد 140 درجة.

 

 

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