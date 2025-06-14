رئيس منطقة الإسماعيلية يتابع سير امتحانات الثانوية بإدارة التل الكبير (صور)

تفقد الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، يرافقه عبد الباقي الحداد، مدير إدارة الأمن، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بإدارة التل الكبير التعليمية.

المعاهد المستهدفة من الجولة

وشملت جولة رئيس الإدارة المركزية بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية لجنة معهد فتيات التل الكبير، والتي تضم (لجنة معهد فتيات التل الكبير، ومعهد فتيات القرين).

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

الالتزام بتعليمات الامتحانات

وتأكد من انتظام أعمال الامتحانات، ومستوى الأسئلة، والتزام رؤساء اللجان والمراقبين بتعليمات قطاع المعاهد والإدارة المركزية للامتحانات والتي من شأنها تحقيق الانضباط والهدوء الكامل بكافة اللجان.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

زيارة مركز تجمع المدرسين بمعهد السلام النموذجي

ثم توجه بزيارة مركز تجمع المدرسين صور التجمع بمعهد السلام النموذجي، والذي يضم (معهد التل الكبير الثانوي، ومعهد السلام الإعدادي بنين) للاطمئنان على الالتزام بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة، وتواجد الجميع، والالتزام بالتعليمات التي من شأنها تحقيق الانضباط والهدوء الكامل.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تطوير آليات الامتحانات

ويحرص قطاع المعاهد الأزهرية سنويًا على تطوير آليات إدارة الامتحانات، بما يضمن بيئة تربوية آمنة ومحفزة للطلاب، ويحقق أعلى درجات العدالة والانضباط.

تعزيز الضوابط التنظيمية

وتشهد امتحانات هذا العام تعزيزًا للضوابط التنظيمية داخل اللجان وخارجها، إلى جانب اتخاذ إجراءات صارمة لتأمين سير الامتحانات في جميع مراحلها، وقد روعي في وضع الامتحانات أن تكون متنوعة وشاملة، تقيس قدرات الطلاب على الفهم والتحليل والاستيعاب، وليس الحفظ فقط، مع الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية وتوزيع الأسئلة وفق الأوزان النسبية للمقررات.

عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، ويبلغ طلاب القسم العلمي 73094 طالبا وطالبة، البنين 38118 طالبا والفتيات 34976 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 100714، البنين 60147 طالبا، والفتيات 40567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى الخميس 10 يوليو.

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