طلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية يبدأون امتحان التربية الدينية (صور)

بدأ طلبة وطالبات الثانوية العامة، في محافظة الإسماعيلية، منذ قليل، امتحان مادة التربية الدينية، وذلك في أول يوم لانطلاق امتحانات الثانوية العامة.





استعدادات محافظة الإسماعيلية للثانوية العامة

وكانت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، قد أنهت كافة التجهيزات الخاصة بلجان الثانوية

العامة والتي انطلقت اليوم.



جانب من توافد الطلاب، فيتو

ومن جانبه، أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على انتهاء المحافظة من الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والتي تستمر حتى الخميس ١٠ يوليو ٢٠٢٥، وذلك خلال متابعته لخطة تأمين المحافظة لامتحانات الثانوية العامة من مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

جانب من توافد الطلاب، فيتو

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، مساعد مدير أمن الإسماعيلية، مدير إدارة مرور الإسماعيلية ومدير إدارة الحماية المدنية، ووكلاء وزارة ومديري عموم مديريات (التربية والتعليم، الصحة، التضامن الاجتماعي، وفرع هيئة الإسعاف المصرية) ورئيس قطاع الشبكات الشمال والجنوب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة وممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية والجهات المعنية بالاجتماع.

جانب من توافد الطلاب، فيتو

وتابع كافة التنسيقات النهائية من خلال الشبكة الوطنية بين غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية كل في نطاقه؛ لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وضمان تحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان.

ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، موجهًا بتعقيم جميع مقار اللجان وتوفير طبيب أو زائرة صحية ومتطوع من الهلال الأحمر بكل لجنة، لتقديم الدعم الطبي والنفسي.

وكلَّف محافظ الإسماعيلية جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الجهود لتهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات، كما وجه رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات في محيط المدارس بشكل مستمر.

تأمين اللجان الامتحانية

كما أكد "أكرم" ضرورة تأمين اللجان الامتحانية بالمدارس ومنع تجمهر أولياء الأمور بالقرب من اللجان؛ حرصًا على أبنائنا الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب أثناء فترة الامتحان.

ووجه أكرم بتوفير أتوبيسات آمنة لنقل طلاب قرية الأبطال لمقار لجنة الامتحانات لتسهيل وتيسير انتقال الطلاب

وأشار إلى أهمية تواجد الطلبة قبل بدء الامتحان بوقت كاف لإتمام عمليات التفتيش ودخول الطلاب إلى اللجان بسهولة ويسر.

وأكد أكرم على ضرورة ربط غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بما يحقق التنسيق الكامل لكافة الجهات المعنية؛ لتلافي أي ملاحظات أو بلاغات في وقتها.

وأوضح أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى الإجراءات الخاصة للاستعداد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة من حيث تجهيز وتوفير عدد ٣٤ استراحة موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة؛ لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين الوافدين من خارج المحافظة.

وأضاف أن المديرية قد قامت بتخصيص ٣١ لجنة امتحانية موزعة على ثمانِي إدارات تعليمية بمحافظة الإسماعيلية بإجمالي عدد الطلاب ١١ ألفا و٥٩٠ طالب وعدد الطلاب المنتظمين ١٠ آلاف و١٩٩ طالب وعدد طلاب المنازل ١٣٩١ طالبا.

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