السبت 14 يونيو 2025
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وكيل تعليم الإسماعيلية يجتمع برؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة (صور)

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

عقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، اجتماعا موسعا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة، لبحث الاستعدادات النهائية وضمان انضباط سير العملية الامتحانية. 

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أبرز الحضور خلال الاجتماع 

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف العربي وكيل المديرية، وإسماعيل محسن رئيس مركز توزيع الأسئلة، وأعضاء غرفة العمليات ومديري الإدارات التعليمية.  

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

الانتهاء من تجهيز الاستراحات 

في مستهل الاجتماع، رحب وكيل الوزارة بضيوف الإسماعيلية من رؤساء اللجان، متمنيًا لهم التوفيق وقضاء وقت طيب، مؤكدًا أن المديرية وفرت كل السبل الممكنة لراحتهم، من تجهيز الاستراحات وتوفير الاحتياجات اللوجستية باللجان. 

مناقشة وتوضيح التعليمات الوزارية 

وأوضح وكيل الوزارة أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة وتوضيح التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والتأكيد على أهم الضوابط لضمان الانضباط والشفافية، وشدد على ضرورة عقد اجتماع تنسيقي داخلي مع جميع العاملين باللجنة لنقل روح الجدية والانضباط، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بدقة، والتحقق من شخصية جميع المتواجدين باللجنة، وعدم السماح بدخول أي هواتف محمولة، أو ساعات ذكية، أو كاميرات، أو أي أجهزة إلكترونية قد تستخدم في الغش، وايضا منع دخول أي كتب أو ملازم تخص المادة الامتحانية، والاكتفاء بالأدوات الكتابية فقط، إلى جانب منع الآلات الحاسبة الذكية التي تحتوي على وسائل اتصال. 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

توفير بوابات إلكترونية وكواشف 

كما أشار وكيل الوزارة إلى توفير الكواشف والعصي الإلكترونية على بوابات اللجان، ووجود أفراد من الحماية المدنية والأمن خلال دخول الطلاب للكشف عن أي محظورات، مشددًا على عدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية من قبل مسؤولي اللجان، إذ تختص الوزارة وحدها بالإعلان الرسمي.

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

ضمان التواصل الفعال من خلال غرف العمليات 

تم التأكيد على الإبلاغ الفوري لغرفة العمليات المركزية بأي واقعة فور حدوثها، كما أكد على أهمية تحقيق الانضباط التام داخل وخارج اللجان، والتعامل بحسم مع أي محاولة للغش، سواء تقليدي أو إلكتروني.

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