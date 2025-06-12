أطباء مجمع الإسماعيلية الطبي ينقذون رضيـعا بعمر 9 أيام من الموت، تعرف على القصة (صور)

نجح فريق طبى من أمهر جراحي مجمع الإسماعيلية الطبي في إنقاذ حياة رضيع من الموت، وذلك في إنجاز طبي جديد يضاف إلى سجل هيئة الرعاية الصحية.

حالة الطفل الرضيع

أجرى فريق طبي متخصص بمجمع الإسماعيلية الطبي عملية جراحية معقدة وناجحة لإنقاذ حياة رضيع حديث الولادة كان يعاني من تشوه خلقي خطير بالمريء، مع وجود ناسور بين المريء والقصبة الهوائية.

الفريق الذى أجرى الجراحة، فيتو

معاناة الرضيع من حالة طارئة

تكللت العملية التي أجريت للرضيع والذى يبلغ من العمر 9 أيام ويزن 3 كيلوجرامات بالنجاح التام، حيث كانت الحالة طارئة وتستدعي تدخلًا جراحيًا فوريًا بسبب انسداد المريء الذي كان يمنعه من الرضاعة منذ الولادة، بالإضافة إلى صعوبات في التنفس والتهابات حادة بالجهاز التنفسي، وهي مضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم التدخل السريع.

الفريق الذى أجرى الجراحة، فيتو

تفاصيل الجراحة

تمكن الفريق الطبي بمجمع الإسماعيلية، خلال الجراحة من فصل الناسور وإعادة توصيل المريء بشكل سليم ويخضع الرضيع حاليًا لمتابعة دقيقة في قسم الحضّانات.

وأكدت الفحوصات والإشاعات اللازمة بعد العملية نجاحها، والطفل في طريقه للتماثل للشفاء التام بفضل الله.

قسم الحضانات بمجمع الإسماعيلية الطبي، فيتو

أجرى الجراحة فريق طبي متكامل ضم كلا من الأطباء: رامي محمد سلامة – استشاري جراحة الأطفال، أسامة إبراهيم السباعي – استشاري جراحة الأطفال، نادر عبد الموجود – أخصائي جراحة الأطفال، زياد طارق – نائب جراحة الأطفال.

أطباء مجمع الإسماعيلية الطبي،فيتو

أشرف على الجراحة كل من: الأطباء محمد نصر عبد السلام – رئيس قسم جراحة الأطفال بمجمع الإسماعيلية الطبي، وحسام سلامة – المدير الطبي لمجمع الإسماعيلية الطبي، د. أحمد خالد – مدير مجمع الإسماعيلية الطبي.

كما ضم فريق التخدير كلا من إيمان طعيمة – استشاري التخدير، أيمن التوني – استشاري التخدير لجراحات الأطفال، محمد ندا – استشاري التخدير.

بوسي محمد – طبيب مقيم التخدير.

فيما تمثل فريق التمريض في كل من: ياسر صالح – تمريض العمليات الكبرى، بالإضافة إلى رعاية فريق الحضّانات بقيادة الدكتور صالح إبراهيم، وفريق التمريض الذى ساهم في تحقيق هذا النجاح، ورعايتهم المستمرة التي كان لها دور حاسم في مسيرة شفاء الرضيع.

يؤكد هذا الإنجاز، على التزام مجمع الإسماعيلية الطبي، وهيئة الرعاية الصحية بتقديم رعاية طبية متكاملة وعالية الجودة لأطفالنا منذ اللحظة الأولى، ويعكس الكفاءة العالية للفرق الطبية وقدرتها على التعامل مع أدق وأصعب الحالات الجراحية لحديثي الولادة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

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