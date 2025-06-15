الأحد 15 يونيو 2025
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خارج الحدود

3 دول أوروبية تعرض إجراء محادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي

تل أبيب، فيتو
تل أبيب، فيتو

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مستعدة لإجراء محادثات على الفور مع إيران بشأن برنامجها النووي في محاولة لتهدئة الوضع في المنطقة.

وأضاف فاديفول، الذي يزور الشرق الأوسط حاليا، أنه يحاول المساهمة في تهدئة الصراع بين إسرائيل وإيران، وأشار إلى أن طهران لم تغتنم الفرصة في السابق للدخول في محادثات بناءة، وفق ما نقلته "رويترز".

كما قال لهيئة البث الألمانية (إيه.آر.دي) في وقت متأخر من أمس السبت "آمل أن يكون ذلك لا يزال ممكنا... ألمانيا، إلى جانب فرنسا وبريطانيا على استعداد. إننا نعرض على إيران إجراء مفاوضات على الفور حول البرنامج النووي، وآمل أن يتم قبول (العرض)".

قال عبد الرحيم موسوي، قائد الجيش الإيراني: قواتنا ستواصل توجيه ضربات قاسية للكيان الصهيوني باستعداد وجاهزية كاملة.

وأضاف قائد الجيش الإيراني: سندافع ونصون استقلالنا ووحدة أراضينا ونظامنا حتى آخر نفس.

وكانت وزارة  الخارجية الإسرائيلية، قد أعلنت في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن هناك أكثر من 200 مصاب و35 مفقودا جراء القصف الإيراني. 

ارتفاع عدد المصابين والمفقودين الإسرائيليين إلى 235 جراء الهجوم الإيراني 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شرطة منطقة أيالون في بيان صادر عنها، عن سقوط 6 قتلى و180 جريحا بالقصف الإيراني على بات يام وجنوب تل أبيب

خسائر إسرائيل جراء الهجوم الإيراني  

وأطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ في اتجاه إسرائيل، بعد موجة سابقة خلّفت أضرارًا وخسائر بشرية خاصةً في حيفا. 

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط عدة صواريخ في تل أبيب، مشيرةً لوقوع قتلى وجرحى بسببها. 

وقالت شرطة الكيان الصهيوني: "تلقينا تقارير عن سقوط صواريخ وشظايا على تجمع سكني بمنطقة تل أبيب مما تسبب في أضرار.

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