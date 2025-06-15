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خارج الحدود

تمهيدا لقصفها مجددا، جيش الاحتلال يدعو لإخلاء كل المنشآت النووية في إيران

الهجوم الإسرائيلي
الهجوم الإسرائيلي على إيران، فيتو

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، اليوم الأحد، إلى إخلاء كل المنشآت النووية في إيران، وذلك تمهيدا لقصفها مجددا.

جيش الاحتلال يدعو لإخلاء كل المنشآت النووية في إيران 

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه: إنذار عاجل إلى سكان إيران نحث كل الموجودين في كافة مفاعلات إيران على إخلاء المنشآت فورا.

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ويأتي ذلك بعدما أطلقت إيران ليل السبت- الأحد موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، بعد موجة سابقة خلّفت أضرارًا وخسائر بشرية خاصةً في حيفا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط عدة صواريخ في تل أبيب، مشيرةً لوقوع قتلى وجرحى بسببها. 

بدورها، قالت شرطة الكيان الصهيوني: "تلقينا تقارير عن سقوط صواريخ وشظايا على تجمع سكني بمنطقة تل أبيب مما تسبب في أضرار".

وأفاد مسعفون بوقوع ثلاثة قتلى وأكثر من 130 جريحًا جراء الهجمات الصاروخية الايرانية على إسرائيل بينما أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية لفقدان 35 شخصًا في بلدة بات يام جنوبي تل أبيب جراء الضربات الإيرانية.

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