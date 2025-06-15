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خارج الحدود

عراقجي: ردنا على الكيان الصهيوني حق مشروع بحسب القوانين الدولية وهجماتنا ستتواصل

عراقجي،فيتو
عراقجي،فيتو

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، إن الكيان الصهيوني تجاوز الخطوط الحمراء الدولية بالهجوم على منشآتنا النووية.

وتابع: “ردنا على الكيان الصهيوني حق مشروع بحسب القوانين الدولية وهجماتنا ستتواصل، وأي تطور عسكري في منطقة الخليج يمكن أن يشعل المنطقة والعالم".

كما طالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشجب الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية في مدينة نطنز.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية، صباح اليوم مواطنيها إلى مغادرة إيران على الفور، مع تزايد المخاطر في البلاد التي تشهد وضعًا أمنيًّا متدهورًا، وسط الحرب مع إسرائيل.

وقالت، إنه "لا ينبغي لمواطنينا السفر إلى إيران لأي سبب، ويجب عليهم مغادرتها فورًا إذا كانوا هناك، مشددة: "على مواطنينا غير القادرين على مغادرة إيران الاستعداد للبقاء في أماكنهم لفترات طويلة".

وأوضحت: "لا يمكن لحكومتنا ضمان سلامة الأمريكيين الراغبين في مغادرة إيران عبر الخيارات المتاحة".

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