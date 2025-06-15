إيران تعلن إطلاق موجة ثانية ضخمة من الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، بأن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت موجة ضخمة من الصواريخ والمسيرات تجاه إسرائيل

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد نقلت عن مصدر عسكري، الأحد، أن الاستخبارات العسكرية رصدت استعدادات إيرانية لإطلاق مزيد من الصواريخ الليلة.

أفادت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق السبت، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة، جراء هجوم صاروخي إيراني استهدف منزلًا من طابقين في مدينة طمرة بالجليل الأسفل

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي قد ذكر أن هجمات إيرانية "عنيفة ومدمرة" ستستهدف إسرائيل خلال ساعات.

جاء ذلك وسط موجة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت عددًا من المواقع في إيران، وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الدفاعات الجوية في قاعدة تبريز تصدت لمجموعة مسيرات.

كما تصدى الدفاع الجوي الإيراني لمسيرات صغيرة في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد.

كذلك ذكرت وكالة تسنيم أن الدفاعات الجوية الإيرانية "تصدت لأهداف معادية في طهران وهرمزغان وكرمانشاه وأذربيجان الغربية".

وشنت إسرائيل موجة غارات جديدة على إيران، مساء اليوم، في الوقت الذي أعلن فيه قائد مقر الدفاع الجوي الإيراني العميد أمير علي رضا صباحي‌ فرد، إسقاط 10 طائرات إسرائيلية مساءً.

ويعدّ الهجوم الإسرائيلي الأخير على طهران الأكبر منذ بداية الحرب، ففي أقل من ساعة، هاجمت المقاتلات الإسرائيلية عشرات الأهداف، بما في ذلك محطة وقود رئيسية في المدينة، ومسؤولين إيرانيين وُضعوا كأهداف، ومخابئ أسلحة تعرضت للهجوم.

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