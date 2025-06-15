الاحتلال يزعم تنفيذ موجة ضربات جديدة في غرب إيران

على وقع الحرب المشتعلة بين إسرائيل وإيران منذ الجمعة الماضي، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ غارات غربي إيران.

وادعي المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي بمنشور على إكس اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الجوية رصدت خلال ساعات الليلة الماضية منصات صواريخ إيرانية، ونفذت موجة ضربات جديدة في غرب إيران.

بدوره، شدد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد على أن "الليلة الماضية كانت عصيبة للغاية".

تدمير كل البنى التحتية لإيران.. مستحيل

من جهته، أشار مسؤول إسرائيلي آخر إلى أن "بلاده لن تتمكن من تدمير كل البنى التحتية لإيران"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

كما اعتبر أن الصراع لا بد أن ينتهي باتفاق بين الجانبين الإسرائيلي والإيراني، وفق تعبيره.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الدفاعات الإسرائيلية من اعتراض نحو 100 صاروخ وعشرات الطائرات المسيرة خلال الهجوم الإيراني الأخير، بينها حوالي خمس طائرات في الضفة الغربية وواحدة في جنوب النقب.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى إيران أطلقت، ليل السبت الأحد، موجتين من الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، حيث شملت كل موجة ما بين 35 إلى 50 صاروخًا استهدفت مناطق طمرة وبات يام ورحوفوت.

وتعرضت إسرائيل فجر الأحد لهجوم واسع ومزدوج بالمسيرات والصواريخ، وفق ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وأطلقت إيران نحو 50 صاروخا باليستيا على إسرائيل، حققت إصابات مباشرة مباشرة في مدينة تل أبيب وضواحيها.

ونوهت تلك الوسائل إلى سماع دوي انفجارات في مناطق مطار بن جوريون وشرق تل أبيب، مشيرة إلى وقوع إصابات مباشرة في 4 مبان على الأقل في تل أبيب.

وشهدت تل أبيب انفجارات قوية، مع سقوط صواريخ إيرانية، وسماع صوت صافرات الإنذار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.