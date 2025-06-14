أخبار مصر اليوم: الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا.. خطوات كتابة رقم الجلوس على ورقة البابل شيت بالثانوية العامة 2025.. والحكومة تكشف حقيقة تغير مستوى الخلفية الإشعاعية داخل البلاد

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

وجاءت أهم الأخبار كما يلى:

الحكومة تكشف حقيقة تغير مستوى الخلفية الإشعاعية داخل مصر

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله من أنباء على عدد من منصات التواصل الاجتماعي بشأن تأثر مصر بتسريبات إشعاعية محتملة نتيجة التطورات الجارية بالمنطقة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن انخفاض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا من 1:2 درجة مئوية غدا الأحد ويسود طقس حار على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على الجنوب،معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي والعسكري، إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران لم تحقق أي أهداف استراتيجية حقيقية، مؤكدًا أن "كل ما فعلته تل أبيب كان مجرد ضربات في الهواء".

أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن فرق المراقبة الجوية وجميع العاملين في المطارات المصرية بذلوا جهدًا استثنائيًا خلال الساعات الماضية، بعد إغلاق المجال الجوي الإيراني والعراقي والأردني بشكل مفاجئ بسبب الضربات العسكرية المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

أكد اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن السيناريو الأقرب في التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران يتجه نحو ضربة إيرانية ثانية، خاصة في ظل حالة الارتباك والذعر داخل إسرائيل.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تتابع عن كثب تطورات التصعيد العسكري الأخير في المنطقة، مشيرًا إلى أن ما شهدته الساعات الماضية من تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران يمثل خطوة تصعيدية شديدة الخطورة تحمل مخاطر كبيرة على استقرار المنطقة بأسرها.

الثانوية العامة 2025، ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، غدا الأحد الموافق 15 يونيو الجاري، بجميع محافظات الجمهورية، بالمواد غير المضافة للمجموع لطلاب النظامين الجديد والقديم.

الثانوية العامة 2025، ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، غدا الأحد الموافق 15 يونيو الجاري، بجميع محافظات الجمهورية، بالمواد غير المضافة للمجموع لطلاب النظامين الجديد والقديم.

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