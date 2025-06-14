السبت 14 يونيو 2025
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أخبار مصر

انخفاض طفيف، الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  عن انخفاض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا من 1:2 درجة مئوية غدا الأحد ويسود  طقس  حار على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على الجنوب،معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

حالة الطقس غدًا السبت 14-6- 2025 بوادي النطرون

حالة الطقس غدًا السبت 14-6- 2025 بمحافظة البحيرة


طقس الغد  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة فى أول الليل و فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   23  ودرجة الحرارة العظمى 36

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 37

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  22 و درجة الحرارة العظمى 37

بنها: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  35

الإسكندرية:درجة الحرارة 20 ودرجة الحرارة العظمى 28

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 28

مطروح:درجة الحرارة 20 ودرجة الحرارة العظمى 28

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 21  و درجة الحرارة العظمى 35

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 32

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 29

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  36

السويس: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى: 35

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 30 ودرجة الحرارة العظمى 40

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 37

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  23 ودرجة الحرارة العظمى 37

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 37

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 23  ودرجة الحرارة العظمى:  37

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  25 ودرجة الحرارة العظمى 40

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 41

أسوان: درجة الحرارة  27  ودرجة الحرارة العظمى 43
 

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