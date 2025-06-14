وزير الطيران: ندير أزمة المجال الجوي بنجاح وسط التصعيد الإيراني الإسرائيلي

أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن فرق المراقبة الجوية وجميع العاملين في المطارات المصرية بذلوا جهدًا استثنائيًا خلال الساعات الماضية، بعد إغلاق المجال الجوي الإيراني والعراقي والأردني بشكل مفاجئ بسبب الضربات العسكرية المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

أكثر من 700 طائرة تحت إدارة مصرية

أوضح الوزير أنه مع تصاعد الأحداث أمس بين إيران وإسرائيل، زادت كثافة حركة الطائرات في الأجواء المصرية بشكل غير مسبوق، ما دفع السلطات إلى تقليل الفواصل الزمنية بين الطائرات وتنسيق عمليات "التخارج الجوي" بكفاءة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: "نجحنا في إدارة حركة أكثر من 700 طائرة تم تحويل مساراتها نحو الأجواء المصرية"، بحسب قوله.

تنسيق إقليمي للتعامل مع الأزمة

وأشار: تم التنسيق الفوري مع المجالات الجوية للدول المجاورة لتأمين سلامة حركة الطيران وضمان عدم تكدس المجال الجوي، في ظل ضغط مفاجئ ناتج عن التحويلات الدولية الطارئة.



إلغاء رحلات وتأمين المطارات

وأعلن الحفني أنه تم إلغاء عدد من الرحلات الجوية المتجهة إلى العراق ولبنان والأردن كإجراء احترازي مرتبط بتقييمات السلامة الجوية، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات "طبيعية" وتأتي ضمن دراسة للمخاطر وتأمين أرواح الركاب والطواقم.



استعدادات قصوى في المطارات المصرية

قال الوزير: "رفعنا درجة الاستعداد القصوى في جميع مطارات الجمهورية"، مؤكدًا أن قطاع الطيران المصري يتعامل بـ"احترافية" مع تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة.

عودة تدريجية للرحلات بعد استقرار جزئي

ولفت: مع التحسن النسبي في الأوضاع، بدأت بعض الرحلات في العودة التدريجية للعمل، مع استقبال مصر رحلات دولية كان من المفترض أن تهبط في مطارات مغلقة بسبب التصعيد.

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