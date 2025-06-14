مدبولي: مصر تدين التصعيد الإسرائيلي ضد ايران وتحذر من خطر امتداده للمنطقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موقف مصر واضح وثابت تجاه التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران، مشددًا على إدانة الدولة المصرية للعمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل على الأراضي الإيرانية.

وقال مدبولي، في تصريحات تليفزيونية: إن الحكومة المصرية تتابع التطورات الإقليمية باهتمام بالغ، موضحًا أن التصعيد الثنائي بين طهران وتل أبيب يهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وأن استمرار هذا النهج قد يدفع بالأوضاع إلى مزيد من التوتر والانفجار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تضع كل السيناريوهات المحتملة في الاعتبار، تحسبًا لأي تطور قد ينعكس على الداخل المصري أو يؤثر على استقرار الإقليم.

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