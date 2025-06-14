السبت 14 يونيو 2025
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خارج الحدود

إجلاء عائلات وزراء ومسؤولين بالحكومة الإسرائيلية لملاجئ محصنة تحت الأرض

إجلاء عائلات وزراء
إجلاء عائلات وزراء ومسؤولين بالحكومة الإسرائيلية للملاجئ

أفادت  القناة 13 العبرية، أن الاحتلال أجلى عائلات وزراء ومسؤولين في حكومة نتنياهو إلى ملاجئ محصنة تحت الأرض؛ خشية من استهداف إيران لهم.

وأعلنت  القناة 14، العبرية، اليوم السبت، عن إغلاق البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في الخارج أبوابها، وأوضحت القناة  أن إسرائيل طلبت عدم إرسال أبناء الدبلوماسيين في الخارج إلى المدارس.

وقبل وقت سابق ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم السبت، أن  اجتماع الكابينت اليوم سيعقد في ملجأ سري تحت الأرض، وذلك في ظل استمرار الهجوم الإيراني على مدن الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ البالستية.

وفي قت سابق من اليوم أكدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنه تم نقل كافة الطائرات المدنية التابعة لشركات الملاحة الإسرائيلية إلى قبرص واليونان والولايات المتحدة. 

مقتل 3 عناصر من الحرس الثوري جراء الهجمات الإسرائيلية

و أعلن الحرس الثوري الإيراني في محافظة زنجان مقتل ثلاثة من عناصره في الهجمات الإسرائيلية. 

وكانت بعض وسائل الإعلام الإيرانية  أفادت في وقت سابق، بأن مستودع ذخيرة تابع للواء 216 المدرع في زنجان استُهدف في الهجمات التي شنّتها إسرائيل فجر السبت على إيران.

إيران تبلغ فرنسا وبريطانيا وأمريكا رسميًا بتوسيع الهجمات ضد إسرائيل 

 أفادت وكالة "مهر"، التابعة لمنظمة الإعلام الإسلامي، بأن إيران قد أبلغت رسميا فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بأنها ستبدأ بشن هجمات واسعة النطاق ضد إسرائيل. 

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