حسين لبيب يترأس اجتماعًا طارئًا في الزمالك اليوم، 5 ملفات شائكة على طاولة مجلس الإدارة أبرزها المدرب الجديد وفرع النادي في أكتوبر، محمد طارق يغيب عن الاجتماع

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الأحد، اجتماعًا طارئًا لمناقشة عدد من الملفات الرياضية الهامة التي تخص النادي بشكل عام، وقطاع كرة القدم بشكل خاص ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لترتيب الأوضاع الإدارية والفنية استعدادًا للموسم الجديد.

اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب

ويشهد الاجتماع الظهور الأول لرئيس مجلس إدارة النادي، حسين لبيب، بعد فترة غياب بسبب وعكة صحية شديدة استدعت سفره إلى فرنسا لتلقي العلاج.

وعاد لبيب إلى القاهرة مؤخرًا بعد رحلة علاجية قصيرة، ليباشر مهام منصبه من جديد بداية من اليوم الأحد.

حسين لبيب

5 ملفات شائكة على طاولة مجلس الإدارة

ويناقش مجلس الإدارة خلال الاجتماع المنتظر خمسة ملفات رئيسية على رأس أولويات النادي في المرحلة الحالية.

الزمالك يعتمد تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا للنادي

ويأتي أبرز ملف على طاولة مجلس إدارة نادي الزمالك اعتماد تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا للنادي، ضمن خطة الإدارة لتطوير قطاع كرة القدم.

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن سر تأخير الإعلان عن تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا للقلعة البيضاء، لتولي كافة الأمور الخاصة بقطاع كرة القدم بالنادي.

وقال المصدر: كان هناك بعض الرتوش الاخيرة في عقده مع النادي، بالإضافة إلى أن الاتجاه الحالي هو انتظار عودة حسين لبيب رئيس نادي الزمالك لمباشرة مهام عمله من أجل إصدار قرار بتعيين جون.

مدرب الزمالك الجديد

من أبرز الملفات التي يجب أن تحسم في الاجتماع حسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، لاختيار بديل للمدرب السابق أيمن الرمادي الذي رحل عن منصبه بنهاية الموسم.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات ملف المدير الفني الجديد بعد رحيل أيمن الرمادي.

وانتهى مشوار المدرب أيمن الرمادي مع الزمالك، بعد نهاية عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم المنقضي وتحديدا عقب نهائي كأس مصر.

وكان الزمالك تعاقد مع أيمن الرمادي لمدة شهر واحد ينتهي بنهاية كأس مصر.

وقال المصدر إن لجنة التخطيط تبحث عن التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن هناك أصوات داخل مجلس الإدارة تنادي بتوقيع عقد جديد مع أيمن الرمادي بعد تحقيقه لقب كأس مصر إلا أن لجنة التخطيط ترفض ذلك تماما.

وأشار المصدر إلى لجنة التخطيط تعقد جلسات عديدة مع المدير الرياضي المنتظر جون إدوارد من أجل ملف المدرب الأجنبي الجديد.

وأتم: هناك أكثر من سيرة ذاتية معروضة على لجنة التخطيط والمدير الرياضي من أجل اختيار واحد منها لتدريب الزمالك.

أيمن الرمادي

أحمد الجفالي

كما يحسم الاجتماع صرف الدفعة المتبقية من قيمة صفقة التعاقد مع اللاعب التونسي أحمد الجفالي، لضمان استقرار تعاقدات الفريق.

فرع نادي الزمالك في 6 أكتوبر

مناقشة تطورات مشروع فرع النادي الجديد في مدينة السادس من أكتوبر، باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية للقلعة البيضاء.

أزمة أحمد حمدي

كما يشمل الاجتماع بحث تداعيات أزمة أحمد حمدي، وتسريب مستندات رسمية إلى مواقع التواصل الاجتماعي من أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك.

وينتظر مجلس إدارة نادي الزمالك عودة أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، من ألمانيا للخضوع للتحقيق.

تحويل أحمد حمدي للتحقيق

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر إحالة أحمد حمدي للتحقيق نظرًا لما بدر منه تجاه النادي في الساعات الماضية، على أن تُعرض نتيجة التحقيق مع اللاعب على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

نادي الزمالك يقرر تحويل أحمد حمدي للتحقيق

وجاء قرار النادي للتأكيد على فرض النظام والالتزام على جميع اللاعبين ورفض أي تجاوز أو مخالفة لقيم ومبادئ نادي الزمالك.

ويتواجد أحمد حمدي حاليًا في ألمانيا رفقة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالنادي للاطمئنان على حالته من الإصابة التي تعرض لها في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، أمام نهضة بركان خلال شهر مايو العام الماضي.

وحصل أحمد حمدي، على موافقة الطبيب الألماني الذي أجري له عملية الرباط الصليبي للمشاركة في المباريات بعد الاطمئنان على حالته.

وكان مصدر مطلع داخل نادي الزمالك كشف عن تفاصيل أزمة جديدة بين اللاعب أحمد حمدي وإدارة النادي، بعد سفر اللاعب إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك أبلغت اللاعب مسبقًا بأنها قامت بحجز الفندق والطيران والمستشفى، لكن عند وصوله إلى ألمانيا، فوجئ اللاعب بعدم سداد النادي لأي من التكاليف، واضطر لدفعها من حسابه الخاص له وللطبيب المرافق.

غياب محمد طارق عن اجتماع الزمالك

يُذكر أن عضو مجلس الإدارة محمد طارق سيغيب عن حضور الاجتماع بسبب وفاة والده.

ويأمل جمهور الزمالك أن يسفر هذا الاجتماع عن قرارات حاسمة تسهم في استقرار النادي على كافة المستويات، خاصة مع عودة حسين لبيب، الذي بدا واضحًا عزمه على التركيز الكامل في كافة الملفات المتعلقة بقطاع كرة القدم.

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