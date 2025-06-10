مصدر بالقلعة البيضاء يكشف آخر تطورات ملف مدرب الزمالك الجديد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات ملف المدير الفني الجديد بعد رحيل أيمن الرمادي.

انتهى مشوار المدرب أيمن الرمادي مع الزمالك، بعد نهاية عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم المنقضي وتحديدا عقب نهائي كأس مصر.

وكان الزمالك تعاقد مع أيمن الرمادي لمدة شهر واحد ينتهي بنهاية كأس مصر.

مدرب الزمالك الجديد

وقال المصدر أن لجنة التخطيط تبحث عن التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن هناك أصوات داخل مجلس الإدارة تنادي بتوقيع عقد جديد مع أيمن الرمادي بعد تحقيقه لقب كأس مصر إلا أن لجنة التخطيط ترفض ذلك تماما.

وأشار المصدر إلى لجنة التخطيط تعقد جلسات عديدة مع المدير الرياضي المنتظر جون إدوارد من أجل ملف المدرب الأجنبي الجديد.

وأتم: هناك أكثر من سيرة ذاتية معروضة على لجنة التخطيط والمدير الرياضي من أجل اختيار واحد منها لتدريب الزمالك.

أيمن الرمادي

مشوار أيمن الرمادي مع الزمالك

وتعادل أيمن الرمادي فى اللقاء الأول مع الزمالك أمام سيراميكا 2-2 ثم خسر أمام بيراميدز 1-0 ثم فاز على بتروجيت 3-1 ثم فاز على فاركو 2-0، ثم فاز على بيراميدز بركلات الترجيح، وسجل 8 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

وحصد أيمن الرمادي لقب كأس مصر مع الزمالك على حساب بيراميدز.

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