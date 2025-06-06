بعد انتهاء عقده مع الزمالك، تعرف على مشوار أيمن الرمادي في الفريق

انتهى مشوار المدرب أيمن الرمادي مع الزمالك، بعد نهاية عقده مع القلعة البيضاء يوم أمس الخميس في نهائي كأس مصر.

وكان الزمالك تعاقد مع أيمن الرمادي لمدة شهر واحد ينتهي بنهاية كأس مصر.

مشوار أيمن الرمادي مع الزمالك

وتعادل أيمن الرمادي فى اللقاء الأول مع الزمالك أمام سيراميكا 2-2 ثم خسر أمام بيراميدز 1-0 ثم فاز على بتروجيت 3-1 ثم فاز على فاركو 2-0، ثم فاز على بيراميدز بركلات الترجيح، وسجل 8 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

وحصد أيمن الرمادي لقب كأس مصر مع الزمالك على حساب بيراميدز.

أول تعليق من أيمن الرمادي على فوز الزمالك بلقب كأس مصر

وأعرب أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته البالغة بتتويج فريقه بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس.

وقال الرمادي عقب نهاية المباراة: "بالطبع أسعد لحظات حياتي الفوز بلقب كأس مصر مع الزمالك وإسعاد جماهير القلعة البيضاء، والتي أراها الأعظم على وجه الكرة الأرضية".

وشدد المدير الفني على أنه كانت هناك رهبة في الشوط الأول، لكن ثقة اللاعبين في أنفسهم كانت هي الدافع لهم بين شوطي المباراة ونجحنا في العودة بالنتيجة.

الزمالك بطلا لكاس مصر

وتوج فريق الزمالك بلقب كأس مصر بعد فوزه علي بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين في المباراة بالتعادل الايجابي 1-1على إستاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر.

مباراة الزمالك ضد بيراميدز

وأحرز لفريق بيراميدز كريم حافظ ومروان حمدي وأحمد توفيق ويوسف أوباما ووليد الكرتي وبلاتي توريه ومحمد حمدي.

وأضاع مصطفى فتحي وأحمد سامي وعلي جبر.

وأحرز لفريق الزمالك حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة ومحمود بنتايك ومحمود الونش وناصر ماهر ومصطفى الزناري وأحمد فتوح وشيكابالا وأضاع مصطفى شلبي وناصر منسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.