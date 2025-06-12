الرمادي يرد على شائعات تقديمه تقريرا بشأن الراحلين عن الزمالك

نفى أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي الزمالك، ما تم تداوله في الساعات الأخيرة بشأن تقديمه توصيات فنية للإدارة بخصوص رحيل أو استمرار بعض لاعبي الفريق الأول.

“لم أرفع أي تقرير.. ولم أحدد مصير أي لاعب”

وأكد الرمادي، عبر حسابه الرسمي، أن كل ما يُشاع عن تقديمه تقريرًا فنيًا يتضمن أسماء مرشحة للرحيل أو البقاء هو “مجرد شائعات ومغالطات لا أساس لها من الصحة”، موضحًا أنه لم ينتهِ بعد من إعداد التقرير الفني الشامل الذي سيقدمه لمجلس الإدارة.

التركيز الحالي على تقييم شامل

وأشار مدرب الزمالك إلى أن تركيزه الكامل في الوقت الراهن ينصبّ على دراسة الحالة الفنية للفريق واللاعبين بشكل موضوعي، قبل اتخاذ أي قرارات أو رفع أي توصيات رسمية، مؤكدًا حرصه على التعامل بمهنية وحيادية.

دعوة لتحري الدقة

وفي ختام تصريحه، طالب الرمادي وسائل الإعلام والجماهير بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء أخبار غير موثقة، مشددًا على أن أي قرارات فنية تصدر عن الجهاز الفني ستكون معلنة من خلال القنوات الرسمية للنادي.

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