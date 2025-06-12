الخميس 12 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الرمادي يرد على شائعات تقديمه تقريرا بشأن الراحلين عن الزمالك

أيمن الرمادي
أيمن الرمادي

نفى أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي الزمالك، ما تم تداوله في الساعات الأخيرة بشأن تقديمه توصيات فنية للإدارة بخصوص رحيل أو استمرار بعض لاعبي الفريق الأول.

“لم أرفع أي تقرير.. ولم أحدد مصير أي لاعب”

وأكد الرمادي، عبر حسابه الرسمي، أن كل ما يُشاع عن تقديمه تقريرًا فنيًا يتضمن أسماء مرشحة للرحيل أو البقاء هو “مجرد شائعات ومغالطات لا أساس لها من الصحة”، موضحًا أنه لم ينتهِ بعد من إعداد التقرير الفني الشامل الذي سيقدمه لمجلس الإدارة.

 

التركيز الحالي على تقييم شامل

وأشار مدرب الزمالك إلى أن تركيزه الكامل في الوقت الراهن ينصبّ على دراسة الحالة الفنية للفريق واللاعبين بشكل موضوعي، قبل اتخاذ أي قرارات أو رفع أي توصيات رسمية، مؤكدًا حرصه على التعامل بمهنية وحيادية.

دعوة لتحري الدقة

وفي ختام تصريحه، طالب الرمادي وسائل الإعلام والجماهير بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء أخبار غير موثقة، مشددًا على أن أي قرارات فنية تصدر عن الجهاز الفني ستكون معلنة من خلال القنوات الرسمية للنادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز الفنى المدير الفني لنادي الزمالك أيمن الرمادي مدرب الزمالك مجلس الادارة لنادي الزمالك نادي الزمالك الرمادي

مواد متعلقة

أحمد حمدي يثير الجدل بتدوينة غامضة، اعرف التفاصيل

موعد الإعلان عن تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا للزمالك

جلسة بين الزمالك وحسام عبد المجيد

الزمالك يفكر في الإطاحة بـ الجزيري من قائمة الأجانب

الزمالك يخاطب البنك الأهلي بشأن نيمار

جلسة بين الزمالك وعبدالله السعيد لحسم ملف التجديد

آخر تطورات مفاوضات الزمالك لضم بن مالانجو

بـ 800 ألف دولار، الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

الأكثر قراءة

القوانين لازم تتغير، ساويرس يوجه رسالة بشأن حبس شباب أنقذوا مصابين في حوادث طرق

بعد التراجعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

تعليق برلماني بشأن موقف مصر من قافلة الصمود

برئاسة السيسي وولي العهد، تعرف على أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي

آخر مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض بقيادة الرئيس السيسي وولي العهد

أخبار مصر: زلزال قوي قرب مصر، هذا ما فعله ساويرس مع نجل شهيد شاحنة البترول، مدرب الأهلي يدعم غزة، أمريكا تستعد لضرب إيران

التفاصيل الكاملة لأزمة "سفرية ألمانيا" بين الزمالك وأحمد حمدي

سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الخميس

سعر السمك اليوم، ارتفاع المكرونة سويسي 60 جنيها وانخفاض كبير في البوري

5 أيام عجاف، الأرصاد تحذر من طقس اليوم حتى الثلاثاء المقبل، ماذا سيحدث؟

المزيد

انفوجراف

5 شروط لعضوية صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكماء المسلمين: حماية الأطفال من الاستغلال والمعاناة واجب شرعي وأخلاقي وإنساني

صيغة الإمام الشافعي للصلاة على سيدنا محمد

ما حكم زيارة مسجد الجمعة في المدينة المنورة وما فضله؟

المزيد
الجريدة الرسمية