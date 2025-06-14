السبت 14 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك ينتظر عودة أحمد حمدي من ألمانيا للخضوع للتحقيق

أحمد حمدي
أحمد حمدي

ينتظر مجلس إدارة نادي الزمالك عودة أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، من ألمانيا للخضوع للتحقيق.

تحويل أحمد حمدي للتحقيق

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر إحالة أحمد حمدي للتحقيق نظرًا لما بدر منه تجاه النادي في الساعات الماضية، على أن تُعرض نتيجة التحقيق مع اللاعب على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

نادي الزمالك يقرر تحويل أحمد حمدي للتحقيق

 وجاء قرار النادي للتأكيد على فرض النظام والالتزام على جميع اللاعبين ورفض أي تجاوز أو مخالفة لقيم ومبادئ نادي الزمالك. 

ويتواجد أحمد حمدي حاليًا في ألمانيا رفقة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالنادي للاطمئنان على حالته من الإصابة التي تعرض لها في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، أمام نهضة بركان خلال شهر مايو العام الماضي. 

وحصل أحمد حمدي، على موافقة الطبيب الألماني الذي أجري له عملية الرباط الصليبي للمشاركة في المباريات بعد الاطمئنان على حالته.

وكان مصدر مطلع داخل نادي الزمالك كشف عن تفاصيل أزمة جديدة بين اللاعب أحمد حمدي وإدارة النادي، بعد سفر اللاعب إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية. 

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك أبلغت اللاعب مسبقًا بأنها قامت بحجز الفندق والطيران والمستشفى، لكن عند وصوله إلى ألمانيا، فوجئ اللاعب بعدم سداد النادي لأي من التكاليف، واضطر لدفعها من حسابه الخاص له وللطبيب المرافق. 

بحضور حسين لبيب، اجتماع عاجل لمجلس إدارة الزمالك غدا

تجنبا لسيناريو زيزو، الزمالك يوافق على بيع حسام عبد المجيد بشرط وحيد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك أحمد حمدي أحمد حمدي لاعب الزمالك اخبار الزمالك

مواد متعلقة

بحضور حسين لبيب، اجتماع عاجل لمجلس إدارة الزمالك غدا

تجنبا لسيناريو زيزو، الزمالك يوافق على بيع حسام عبد المجيد بشرط وحيد

جماهير الزمالك تطلق هاشتاج رجعوا طارق حامد

رغم تراجع مستواه، ميدو يوصي بالتجديد للاعب الزمالك موسمين

عواد أم صبحي، هل يرحل حارس مرمى عن الزمالك في الصيف؟

موعد مباراة الترجي التونسي وفلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة

موعد مباراة تشيلسي وكلوب ليون في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

مفاجآت بالجملة.. غربلة شاملة في ملف أجانب الزمالك وناجٍ وحيد

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

تحذير من تشيرنوبل الخليج، خريطة قدرات إيران النووية وخطر قصف بوشهر على دول الجوار

هل تلجأ مصر إلى اقتصاد الحرب؟ خبير يجيب

انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم السبت 14-6-2025 بالأسواق

إصابة طالبة في انهيار سقف إحدى قاعات الامتحان بكلية هندسة الإسكندرية

زغلول صيام يكتب: الأهلي في المونديال.. عندما نصنع من الحبة قبة! من قهوة ميامي إلى فرح العمدة.. يا قلبي لا تحزن

نيويورك تايمز: أمريكا تحرك سفنا ومعدات عسكرية إلى الشرق الأوسط لحماية إسرائيل

خدمات

المزيد

انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم السبت 14-6-2025 بالأسواق

تحديث جديد من واتساب يسمح بتحويل المستندات إلى pdf، ما القصة

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

تهديد للأمن الدولي.. ماذا قال الأزهر عن الهجمات الإسرائيلية على إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل الثانوية العامة، اعرف حكم الغش والمساعدة في الامتحانات

تفسير رؤية العروسة في المنام وعلاقتها بفقدان شخص عزيز

هل الصلاة في المساجد التي بها قبور صحيحة؟ الشيخ عطية صقر يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية