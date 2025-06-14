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خارج الحدود

دوي انفجار قرب ثكنة عسكرية في مدينة أرومية الإيرانية

حرب ايران واسرائيل،فيتو
حرب ايران واسرائيل،فيتو

أفادت تقارير إخبارية اليوم السبت، عن سماع دوي انفجار قرب ثكنة عسكرية في مدينة أرومية الإيرانية.

وقبل وقت سابق من اليوم قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان: تمكنا من إسقاط تجهيزات للكيان الصهيوني يقال إنه لا يمكن التصدي لها ولا ترصدها الرادارات وذلك في إشارة إلى المقاتلة “ إف 35”.

 

الرئيس الإيراني يلمح لنجاح قوات بلاده في إسقاط المقاتلة إف 35 الأمريكية 

وفي وقت سابق من اليوم السبت،  أعلن الجيش الإيراني، أنه استهدف مقاتلة إسرائيلية طراز F35 غربي البلاد، لافتا إلى أن الطيار قفز بمظلته.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم، أن تقديرات جيش الاحتلال تشير إلى إطلاق إيران نحو 200 صاروخ باليستي منذ أمس.

 

اختراق دفاعات دولة الاحتلال

 ووجهت إيران مئات الصواريخ والمسيرات منذ أمس إلى أراضى دولة الاحتلال، اعترض أغلبها، إلا أن بعضها تمكن من اختراق دفاعات دولة الاحتلال، ليصيب بعض الأهداف فى مدينة تل أبيب.

وتأتى صواريخ إيران للرد على الهجوم الإسرائيلى الذى شنته الدولة العبرية فى الساعات الأولى من فجر الجمعة، لتقتل قيادات إيرانية عسكرية بارزة، مثل رئيس الأركان، محمد باقرى، وقائد قوات الحرس الثوري، حسين سلامي، وعدد من علماء الذرة.

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