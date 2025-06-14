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خارج الحدود

إيران تعلن تدمير مقاتلة إسرائيلية من طراز إف 35 في خوزستان

تدمير مقاتلة إسرائيلية
تدمير مقاتلة إسرائيلية من طراز "F-35"، فيتو

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، فجر السبت، إسقاط مقاتلة إسرائيلية من طراز "F-35" في منطقة دزفول التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غرب البلاد.

وقال بيان بثته قنوات مقربة من الحرس الثوري الإيراني: "نفخر بأن نعلن تدمير مقاتلة أخرى من طراز F-35 تابعة للكيان الصهيوني، وذلك في أجواء دزفول، حيث تمكّنت منظومات الدفاع الجوي من إصابتها بدقة وإسقاطها".

ويأتي هذا الإعلان في سياق تصعيد غير مسبوق بين إيران وإسرائيل، شمل هجمات جوية وعمليات متبادلة استهدفت منشآت عسكرية ونووية في كلا البلدين، فيما تواصل إيران ترويج نجاحات دفاعها الجوي في التصدي للهجمات الجوية الإسرائيلية.

ويُعدّ إسقاط طائرة من طراز "F-35" – وهي من أحدث وأغلى المقاتلات في العالم – حدثًا بالغ الأهمية، إن تأكد، لما تمثِّله من رمز للتفوق الجوي الإسرائيلي.

ومساء الجمعة، أعلن مساعد قسم العلاقات العامة في الجيش الإيراني، أن وحدات الدفاع الجوي نجحت في إسقاط مقاتلتين إسرائيليتين خلال الاشتباكات الجوية التي شهدتها أجواء البلاد الليلة الماضية.

وقال المسؤول العسكري في تصريح نقلته وكالة "الأخبار العاجلة" الإيرانية، إن "قواتنا الدفاعية تصدت بقوة للعدوان، وتمكنت من إسقاط مقاتلتين صهيونيتين، كما تم إسقاط عدة طائرات مسيَّرة وصغيرة خلال المواجهة".

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