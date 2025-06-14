السبت 14 يونيو 2025
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خارج الحدود

مسؤولون إسرائيليون: لم نتمكن من ضرب كل المنشآت الإيرانية النووية

الهجوم الإسرائيلي
الهجوم الإسرائيلي على إيران

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤولين عسكريين بجيش الاحتلال قولهم:  إن سلاح الجو الإسرائيلي لم يتمكن بعد من ضرب كل المنشآت النووية الإيرانية، في ظل تواصل الضربات المتوقع أن تستمر لأيام.

جيش الاحتلال يواصل استهداف الأراضي الإيرانية 

وزعم المسؤولون إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ضرباته  لإضعاف منظومة الصواريخ الباليستية في إيران.

وادعى المسؤولون الإسرائيليون أن العملية ضد إيران تتقدم وفقا للخطة ونستعد لمزيد من التصعيد".

وفي وقت سابق من اليوم السبت،  ادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف مبنى ومختبرات لتخصيب اليورانيوم لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية

وواصل المتحدث باسم جيش الاحتلال مزاعمه  بأن القوات الجوية الإسرائيلية استهدفت منشأة نووية إيرانية في أصفهان.

تطورات الحرب، هجوم إسرائيلي على ثكنة الإمام الحسن غرب إيران

 وفي السياق ذاته وقعت عدة انفجارات متتالية داخل معسكر الإمام الحسن، في منطقة "ماهي دشت" بمحافظة كرمانشاه غرب إيران في أعقاب هجمات شنتها إسرائيل، اليوم السبت، وقد غطى الدخان الكثيف الناتج عن الهجوم أجواء المنطقة.

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جيش الاحتلال إسرائيل إيران الصواريخ الباليستية في إيران اليورانيوم المنشآت النووية الإيرانية

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