بعد إسقاطها مقاتلة إسرائيلية وأسر قائدها، إيران تهدد بغلق مضيق هرمز

غلق مضيق هرمز، كشف مستشار القائد العام للحرس الثوري في إيران، العميد إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن في البرلمان الإيراني، أن إيران تدرس بجدية حاليًا إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي أمام الملاحة، حيث يُعد المضيق أهم بوابة لشحن النفط في العالم.

إيران تهدد بغلق مضيق هرمز

وقال العميد محمد إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن في البرلمان: "إن إيران تدرس بجدية إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، وستتخذ إيران القرار الأمثل بكل حزم"، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية.

العميد محمد إسماعيل كوثري، فيتو

ويُعد مضيق هرمز، الذي يقع بين سلطنة عُمان ودولة إيران، أهم بوابة لشحن النفط في العالم، وهو ممر مائي ضيق ونقطة اختناق استراتيجية حيوية للطاقة العالمية، ويربط مضيق هرمز الخليج ببحر العرب وخليج عمان، ويعد أحد أهم شرايين النفط في العالم، وإغلاقه قد يؤدي إلى أزمات طاقة عالمية واضطرابات في التجارة البحرية الدولية، وخاصة في مجال النفط، وسيرفع تبعًا لذلك أسعار النفط عالميًا.

جدير بالذكر أن الحرب الإيرانية الإسرائيلية تتصاعد، بشكل ينبئ باندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق، يمكن أن تدخل فيها أطراف أخرى، ويظهر ذلك في التهديد الذي أصدرته إيران لكل من بريطانيا وأمريكا وفرنسا، متوعدة أنهم إذا ما ساعدوا إسرائيلي فسوف تتعرض سفنهم ومطالحهم للضرب، كما حذرت إيران بضرب حيث قواعد أمريكا في المنطقة.

إيران تعتقل طيارا إسرائيليا بعد استهداف طائرته إف 35

وعلى صعيد متصل، قامت القوات المسلحة الإيرانية البرية باعتقال الطيار الإسرائيلي، الذي قفز من طائرة F35 بعد استهدافها، حيث قفز الطيار من الطائرة المقاتلة، ولا يزال مصيره مجهولًا ويجري التحقيق معه، حيث وعد الجيش الإيراني بالإعلان عن معلومات إضافية عن الطيار الإسرائيلي لاحقًا.

إسقاط المقاتلة إف 35 الإسرائيلية والقبض على قائدها، فيتو

كما ألقت استخبارات الجمهورية الإسلامية القبض على عنصر يشتبه بعمله للموساد حاول التسلل الى إيران، وعثرت استخبارات الحرس الثوري على شاحنة (بيكب) محمّلة بطائرات انتحارية بدون طيار من نوع FPV في مدينة مشهد المقدسة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن "النظام الإيراني يحذّر كبار قادته السياسيين والعسكريين ويدعوهم لاتخاذ إجراءات احترازية عند استخدام الهواتف".

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