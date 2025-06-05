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رياضة

عرض رسمي من الهلال السعودي لضم أوسيمين مهاجم نابولي بـ70 مليون يورو

أوسيمين، فيتو
أوسيمين، فيتو

أرسل نادي الهلال السعودي، عرضا رسميا إلى نابولي الإيطالي، من أجل الحصول على خدمات المهاجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الهلال السعودي للتعاقد مع أوسيمين، من أجل المشاركة معه في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

تفاصيل عرض الهلال السعودي للتعاقد مع أوسيمين

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" إن الهلال قدم عرضًا رسميًا لنابولي من أجل التعاقد مع أوسيمين.

وعرض "الزعيم" على النادي الإيطالي، الحصول على 65 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات، للاستغناء عن أوسيمين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه بعض التقارير، اقتراب الهلال السعودي من الاتفاق مع أوسيمين على الشروط الشخصية في عقده.

يُذكر أن بعض التقارير أكدت أيضًا أن أوسيمين يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع نابولي (75 مليون يورو).

ولعب أوسيمين في الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع نادي جالطة سراي التركي.

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