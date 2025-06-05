أبرز 7 صفقات كبيرة فشلت بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.. تشيلسي أكبر الخاسرين بضم لاعبين لم ينجحوا.. وفيديريكو كييزا لم يقدم أي جديد مع ليفربول

شهد الموسم المنتهى مؤخرا من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز العديد من الصفقات سواء في بداية الموسم أو في منتصفه، وتم صرف ملايين الإسترليني على استقدام لاعبين جُدد.

وهناك العديد من الصفقات التي برمتها الأندية ولم تتمكن من جني ثمارها أو على الأقل تحقيق الغاية منها، بينما في المقابل تقوم بصفقات قوية وبطموح كبير ولكن في النهاية يكون الفشل حليفها.

أبرز 7 صفقات فاشلة في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي

في مقابل كل صفقة أحدثت نقلة نوعية، فهناك عشرات الصفقات التي تفشل سواءً بسبب ضعف الأداء، أو الإصابات أو ببساطة المبالغة في التوقعات.

وبناءًا على الأداء والأسعار والتأثير أو انعدامه، كشف موقع (وين وين) عن أسوأ 7 صفقات في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي

عاد إلكاي جوندوجان نجم مانشستر سيتي، في صفقة انتقال حر في بداية الموسم بعد فسخ عقده بالتراضي مع برشلونة، وظهر الألماني هذه المرة في خط وسط السيتي ولكن بدون رودري، وبدا ظلًا لما كان عليه في السابق.

وعلى الرغم من مشاركته بانتظام، إلا أن تأثيره كان أقل بكثير من التوقعات، خاصة بالنسبة للاعب فائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات.

ماتيس دي ليخت مدافع مانشستر يونايتد

وصل الدولي الهولندي دي ليخت كصفقة دفاعية مهمة، لكن بدايته في أولد ترافورد شابها عدم ثبات في الأداء.

والتمركز غير السليم ونقص الدقة جعله عبئًا أكثر منه حلًا، وفي النهاية كان خط دفاع مانشستر يونايتد من أسوأ خطوط الدفاع في الدوري الإنجليزي واحتل الفريق المركز الخامس عشر في جدول الترتيب وخسر نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام بهدف دون رد.

كيرنان ديوسبري هول لاعب تشيلسي

أنفق نادي تشيلسي 30 مليون جنيه إسترليني لضم ديوسبري هول، لكن لاعب خط الوسط لم يشارك إلا نادرًا في الدوري الإنجليزي.

ومع المنافسة الشديدة في خط الوسط، اقتصرت مشاركاته على مشاركات محدودة في البطولات الأوروبية والكأس وكان مستواه بعيدًا عن التوقعات مع البلوز الذي تُوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم.

جوشوا زيركزي مهاجم مانشستر يونايتد

بدأت مسيرة زيركزي مع مانشستر يونايتد بصيحات استهجان وتذبذب في الأداء، رغم أنه أظهر بعض التحسن في وقت لاحق من الموسم.

إلا أن أداءه ظل ضعيفًا، مما جعل الجماهير تأمل في المزيد من المهاجم الهولندي الشاب الذي قدم أداءً مقبولًا في بعض مشاركاته ببطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

رحيم ستيرلينج مع أرسنال

لم يساعد تغيير الوضع اللاعب رحيم ستيرلينج، الذي فشل في إحياء مسيرته مع أرسنال الذي انضم إليه على سبيل الإعارة في بداية الموسم من البلوز تشيلسي.

كما لم تكن دقائق لعبه المحدودة، وتسجيله هدفا واحدا وتمريرتان حاسمتان، كافية لتبرير دوره، حتى خلال أزمة الإصابات في هجوم الجانرز في البريميرليج هذا الموسم.

فيديريكو كييزا جناح ليفربول

على الورق، بدا مبلغ 13 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع الدوليس الإيطالي كييزا صفقة رابحة، ولكن في الواقع كان كارثيًا ولم يقدم أي جديد ولم يكن له دور فعال في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك كييزا قليلًا مع الريدز منذ انضمامه للفريق قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

وبسبب الإصابات، لم يشارك الجناح الإيطالي إلا نادرًا ولم يضف أي قيمة تذكر كبديل للنجم الأول محمد صلاح، ونادرًا ما يخفق كشافو ليفربول في اكتشاف المواهب، ولكن هذه المرة حدث ذلك.

جواو فيليكس مع تشيلسي

كان تشيلسي بحاجة إلى تدعيم الخط الهجومي مما دفعهم للتعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس مرة أخرى.

لم يوفق اللاعب البرتغالي الموهوب في التأقلم مع الفريق، فتمت إعارته إلى نادي ميلان الإيطالي في منتصف الموسم، حيث عانى مرة أخرى هناك، وكانت صفقة أخرى باهظة الثمن ومحيرة في سوق انتقالات البلوز تشيلسي.

كرة الدوري الإنجليزي للموسم المقبل

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بريمرليج عن كرة الموسم المقبل من البطولة والتي سيلعب بها مباريات البريميرليج.

كرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26 ستكون من شركة Puma، لتنتهي بذلك شراكة امتدت لـ25 موسمًا مع شركة Nike التي مدت البطولة بالكرات الخاصة خلال الفترة الماضية.

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي بعد صراع مع آرسنال استمر حتى آخر 4 جولات.

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