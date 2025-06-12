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رياضة

نابولي الإيطالي يعلن التعاقد رسميا مع دي بروين

كيفين دي بروين،فيتو
كيفين دي بروين،فيتو

 أعلن نادي نابولي الإيطالي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، التعاقد مع النجم البلجيكي كيفين دي بروين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعام 2025.

وانضم اللاعب الدولي البلجيكي كيفين دي بروين إلى صفوف نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعام 2025، في صفقة انتقال حر قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأكد النادي الإيطالي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن كيفين دي بروين وقع على عقد مع نادي نابولي يمتد لمدة عامين، مع خيار تمديده لموسم إضافي حتى صيف 2028.

وودّع دي بروين فريقه السابق مانشستر سيتي خلال مباراة بورنموث؛ إذ تم عمل وداع أسطوري للاعب الذي أحد أساطير مانشستر سيتي نجح في تحقيق جميع البطولات رفقة «مان سيتي»، وهتفت الجماهير باسمه كثيرًا خلال المباراة وودعت اللاعب بأفضل طريقة تليق به.

وتوّج نابولي بطلا للدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه على ضيفه كالياري بهدفين نظيفين، ليحسم اللقب بشكل رسمي متفوقا على منافسه إنتر الذي كان ينافسه حتى المباراة الأخيرة.

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