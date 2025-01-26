روبرتسون: محمد صلاح يحطم الأرقام القياسية منذ انضمامه لليفربول

علق أندري روبرتسون، نجم ليفربول، على تصدر فريقه لجدول ترتيب البريميرليج في الموسم الحالي وتألق النجم المصري محمد صلاح مع الفريق.

روبرتسون يتحدث عن ليفربول وصلاح

وقال روبرتسون، في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "أعتقد أن اللاعبين يدفعون بعضهم البعض، كلنا نحاول دفع بعضنا البعض. اللاعبون في الخط الأمامي يحققون الأهداف".



وأضاف: "كما رأيت مع داروين نونيز في الأسبوع الماضي أمام برينتفورد عندما لم يكن يبدو أننا سنتمكن من كسر الجمود ثم جاء من على مقاعد البدلاء وسجل بشكل مذهل".

وتابع عن وصول صلاح للهدف رقم 100 على ملعب انفيلد: "بالطبع، صلاح كان يفعل ذلك منذ سبع سنوات ونصف وآمل أن يواصل ذلك لأنه بحاجة إلى أن يظل لاعبنا الرئيسي في التسجيل. لكن يبدو الآن أنه عندما لا يسجل محمد، يظهر الآخرون ليحلوا محله، وهذا دائمًا ما يكون علامة على أننا فريق جيد

واختتم أندري: "يجب أن نواصل ذلك لأن هناك طريق طويل أمامنا، ولا يزال هناك الكثير من كرة القدم التي يجب أن نلعبها، ونحتاج إلى الاستمرار في الدفع للأمام على أمل أن نتمكن من البقاء في الصدارة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.