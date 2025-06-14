الصفقة الأعلى في تاريخ الريدز، تفاصيل عقد فيرتز مع ليفربول

كشفت تقارير صحفية عن أبرز الشروط وراتب فلوريان فيرتز مع ليفربول، بعد أن بات اللاعب على مقربة من الانضمام إلى صفوف "الريدز"، في صفقة تعد الأضخم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد موسم استثنائي مع باير ليفركوزن الألماني.

ووفقا لصحيفة "كيكر" الألمانية، فإن نادي ليفربول توصل لاتفاق نهائي مع باير ليفركوزن، بشأن انتقال النجم البالغ من العمر 22 عامًا مقابل مبلغ يتراوح بين 137 و150 مليون يورو، متضمنًا المكافآت والأداء المستقبلي، لتصبح هذه الصفقة الأعلى في تاريخ "الريدز".

وينتظر أن يجري فيرتز الفحص الطبي خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تعلن الصفقة بشكل رسمي الأسبوع الجاري.

وفضل الألماني فيرتز صاحب الـ22 عاما قبول عرض ليفربول، مفضلا إياه على بايرن ميونخ بطل البوندسليجا.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن راتب فلوريان مع ليفربول سيصل إلى نحو 20 مليون يورو سنويًّا قبل الضرائب، وهو رقم كبير يدخله ضمن قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في النادي الإنجليزي، ويتوقع أن يتصاعد الراتب في حال تحقيق اللاعب أهدافًا محددة ضمن العقد، مثل التتويج بالبطولات أو الجوائز الفردية.



ووفقا لأحدث التقارير، فإن عقد فيرتز يتضمن بندا مفاجئا بوجود إضافات ومكافآت مالية حال الفوز بجائزة الكرة الذهبية مع "الريدز".

ومن المقرر أن يوقع فيرتز عقدًا لمدة خمس سنوات مع ليفربول حتى عام 2030.

مشوار فيرتز مع باير ليفركوزن

يذكر أنه في الموسم المنقضي، شارك فيرتز في 31 مباراة بالبوندسليجا، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 13 تمريرة حاسمة، بالإضافة إلى 9 مباريات في دوري أبطال أوروبا (6 أهداف وتمريرة حاسمة) و4 مباريات في كأس ألمانيا (تمريرة حاسمة)، ومواجهة في كأس السوبر، ليصل المجموع إلى 45 مباراة.

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