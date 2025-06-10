بعد رحيل أرنولد، موقف محمد صلاح بقائمة قادة ليفربول

محمد صلاح، شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بشأن ترتيب قادة نادي ليفربول في الموسم الجديد، بعد رحيل ترينت ألكسندر أرنولد، الذي كان يشغل منصب نائب القائد فيرجيل فان دايك.

وتحدثت شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية عن القرار المنتظر من جانب آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، لحسم منصب نائب قائد الفريق، خاصة أن هناك ثلاثي آخر ضمن قادة ليفربول، وهم آندي روبرتسون، أليسون بيكر، ومحمد صلاح.

وعرضت شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية آراء عدد من كُتابها فيما يخص ترتيب قادة فريق ليفربول، حيث رشح عدد كبير منهم محمد صلاح ليصبح القائد الثاني للفريق، حيث قال ثيو سكويرز: "يتبقى أربعة لاعبين في تشكيلة ليفربول القيادية بعد رحيل أرنولد، وهم روبرتسون، أليسون بيكر ومحمد صلاح، الذين يدعمون فيرجيل فان دايك، ويُعد روبرتسون الخيار الثالث في قائمة ليفربول القيادية، ولكن وضعه الأساسي في الموسم المقبل ليس مضمونًا تمامًا، حيث يسعى النادي للتعاقد مع ميلوس كيركيز".

وأضاف: "لذلك ينبغي على ليفربول أن يلجأ إلى لاعب يضمن المشاركة أساسيًا كل أسبوع ليحل محل أرنولد، في رأيي أن محمد صلاح هو الخليفة الأبرز لنائب القائد بعد توقيع عقده الجديد، قد يكون المصري أحدث المنضمين إلى قائمة القيادة، لكن مكانته في أنفيلد واضحة للعيان، إنه أفضل لاعب، وإلى جانب فان دايك، يحتذى به ويمثل قدوة للجميع".

أما جو ريمر قال: "هناك العديد من المرشحين البارزين لخلافة أرنولد في منصب نائب قائد ليفربول، ولكن من الناحية الواقعية، لا ينبغي أن يكون هناك جدل كبير حول من سيُمنح هذا الشرف، يمكن لكل من أليسون وروبرتسون تقديم حجج قوية لخلافة ابن مدينة ليفربول كنائب لفيرجيل فان دايك، بينما يقدم آخرون مثل أليكسيس ماك أليستر مثالًا يُحتذى به، لكن حان الوقت لمنح محمد صلاح ما يستحقه، حيث أصبح الآن أسطورة حية مع الريدز".

وأضاف: "وقع اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا عقدًا جديدًا لمدة عامين مع الريدز في أبريل الماضي، كما أن احترافيته موثقة جيدًا، القائد الجيد هو من يضع المعايير للآخرين، وليس غريبًا أن يلجأ اللاعبون الشباب إلى صلاح للحصول على نصائح حول كيفية الوصول إلى القمة، حيث إن معدل عمله في الملعب مذهل، ويمكن أن يكون رمزًا للمستويات المتوقعة عند الانضمام واللعب مع ليفربول".

فيما قال إيلي هاركر: "هناك العديد من المرشحين الرئيسيين لخلافة أرنولد في منصب نائب قائد ليفربول، لكن محمد صلاح هو الاسم الأبرز، كان بإمكانه استلام شارة القيادة في 2023 بعد رحيل جوردان هندرسون، لكنه خسرها لصالح فيرجيل فان دايك".

واعترف: "إن منح محمد صلاح منصب نائب القائد ليس حلًا طويل الأمد، وقد يجد ليفربول أنفسهم مضطرين لاستبدال كلا القائدين في وقت أقرب مما يرغبون، حيث لم يمددا عقديهما سوى عامين، مع ذلك، أثبت محمد صلاح ولاءه للنادي على مدار المواسم الثمانية الماضية مما يعني استحقاقه لذلك المنصب بصفته أحد أهم لاعبي ليفربول، يتمتع بحضور قوي في الفريق، وكثيرًا ما يطلبه الشباب للحصول على النصح".

فيما قال إيان دويل: "لطالما شكّل ليفربول مجموعة قيادية في صفوفه، حيث يتم اختيار القادة بتصويت مباشر، هذا يعني أن المجموعة التي يُحتمل اختيار منها نائب القائد تبدو واضحة، رغم أن لاعبين مثل أليسون بيكر ومحمد صلاح يُعدان مرشحين قويين لخلافة ترينت ألكسندر أرنولد، إلا أن اللاعب الأنسب لهذا الدور هو آندي روبرتسون".

وواصل: "يلعب روبرتسون في النادي منذ ثماني سنوات، ويعتبر عضوًا محبوبًا ومؤثرًا في الفريق منذ فترة طويلة، وبصفته قائد منتخب اسكتلندا، وسبق له قيادة ليفربول سبع مرات - كان آخرها في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد آيندهوفن في يناير - سيكون الظهير الأيسر الخيار الأمثل لهذا الدور".

وأردف: "ربما تكمن نقطة الخلاف الوحيدة في أن مشاركة روبرتسون الأساسية قد لا تكون مضمونة في ظل توقع وصول ميلوس كيركيز من بورنموث للمنافسة على مكانه، لكن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا سيكون البديل المثالي لـ أرنولد".

ياسين بونو يختار أفضل تشكيل في إفريقيا

اختار الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي الهلال السعودي، أفضل لاعبين أفارقة في الوقت الحالي، حيث جاء على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول.

أفضل تشكيل في أفريقيا من وجهة نظر ياسين بونو

الحارس الذي من المتوقع أن ينضم لنادي الهلال استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية اختار من وجهة نظره اللاعبين الأفضل في أفريقيا الفترة الحالية.

وخلال لقاء إعلامي اختار بونو منافسه السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي على رأس التشكيل الأفضل، وفي الدفاع وقع اختيار الحارس المغربي على كل من زميله في الهلال كاليدو كوليبالي ومواطنيه نصير مزراوي وأشرف حكيمي ونايف أكرد.

في الوسط اختار حكيمي، لاعب وسط أهلي جدة ومنتخب كوت ديفوار فرانك كيسي، إلى جانب الثنائي المغربي سفيان أمرابط وعز الدين أوناحي.

أما الثلاثي الأمامي فكان محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، بجانب الثنائي المغربي إبراهيم دياز ويوسف النصيري.

تجاهل رياض محرز

فيما لم تشمل خيارات بونو، النجم الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي السعودي.

وقدم محرز موسما مميزا مع الأهلي حقق خلاله لقبه دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخ النادي، كما سجل 17 هدفًا وصنع 19 في 45 مباراة.

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