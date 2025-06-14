توريد 596 ألف طن قمح بصوامع الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية محصول القمح، والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي، حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

المهندس عبدالكريم عوض الله

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية، إن المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، أن ما تم توريده الأمس من الأقماح بلغ 375 طنا و١٣ كيلو ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن ٥٩٦٣٠٧ أطنان و٨٩٨ كيلو جرام إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

الالتزام بالضوابط الخاصة بنقل الاقماح

وأضاف وكيل وزارة التموين أهمية الالتزام بالضوابط الخاصة بنقل الأقماح المحلية من مواقع التجميع إلى المواقع التخزينية، ومنها: يتم إثبات حركة الأقماح المحلية المنقولة يوميًا في سجل حركة مركز التجميع والمعتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة مع إثبات هذه الكمية المنقولة بسجل حركة الصومعة المنقول إليها.

الهيئة العامة للسلع التموينية

وأن تتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية تكلفة نقل الأقماح من الشون المطابقة للمواصفات والتي تستخدم مراكز التجميع إلى الصوامع التي يتم التخزين بها، وذلك وفقا لـ محاضر التسليم الصادرة من مديريات التموين والمعتمدة من مدير المديرية وطبقًا لفئات النقل المعتمدة من الهيئة العامة للسلع التموينية.

ترشيد استخدام المياه

بينما أضاف المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أن الحقول الإرشادية التابعة لمشروع ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية تبلغ 429 فدانا فى 47 تجميعة بمراكز (الزقازيق، القنايات، ههيا، الإبراهيمية، أبو حماد، ديرب نجم، الحسينية، كفر صقر).

السياسة التصنيفية لمحصول القمح

موضحا الأصناف الموصى بزراعتها فى الوجه البحرى تبعًا للسياسة الصنفية لمحصول القمح من قسم بحوث القمح ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية هى ( مصر 3، مصر 4، سخا 95، جيزة 171، سدس 14، سدس15، سخا 96)، حيث تعتبر تلك الأصناف ذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض والآفات وخاصة الأصداء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.