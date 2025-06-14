إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية تجاه إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم السبت، رصد دفعة جديدة من الصواريخ أطلقت من إيران تجاه إسرائيل.



وقال جيش الاحتلال في بيان إن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض الصواريخ الإيرانية.

وأصدرت القوات الإسرائيلية أوامر للمدنيين بالدخول إلى الملاجئ.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة من إسرائيل.

ومن جانبها أكدت وكالة أنباء فارس الإيرانية بإطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل.

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