السبت 14 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق إسرائيلية بعد اختراق طائرات مسيرة لأجواء تل أبيب

صافرات الإنذار تدوي
صافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق إسرائيلية،فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة جنوب البلاد، شملت البحر الميت ومنطقة العربة وصولًا إلى إيلات، بعد تحذيرات من اختراق طائرات مسيرات إيرانية.

وشملت المناطق التي فُعلت فيها الإنذارات: نيوت حكيكار، عين تمار، العمارني، الماسك، إليفاز، تمنع، بئر أورا، جروفيت، حفات أريندل، هاي بار يوتفاتا، حتسفا، ياهيل، يوتفاتا، كوشي رامون، لوتان، فندق سيكس سينسيز شاحاروت، نيوت سمدار، نفيه حريف، سمر، سابير، عيدان، عين حتسفا، عين ياهف، عير أوفوت، فاران، تسوفار، تسوكيم، كيتورا، شحاروت، وشطيم، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية السوداء، إيلوت، وإيلات.

وذكر  جيش الاحتلال أنه اعترض طائرتين مسيرتين بمنطقة إيلات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طائرات مسيرات إيرانية جيش الإحتلال الإسرائيلي صفارات الإنذار

الأكثر قراءة

الحرس الثوري الإيراني يعلن نتائج الضربات "الدقيقة" لبنك أهداف عسكرية إسرائيلية

بوتين يحمي إيران، حقيقة صورة استعداد روسيا لإطلاق الصواريخ النووية بعد 22 ساعة

قناة إسرائيلية: حجم الدمار غير مسبوق في منطقة تل أبيب (فيديو)

للمرة الأولى، إطلاق صواريخ من غواصات إيرانية على إسرائيل

مصدر ببيراميدز يكشف مصير الكرواتي يورتشيتش

mbc مصر تنقل 19 مباراة لـ كأس العالم للأندية، تعرف عليها

مسؤول أمريكي: جيشنا يساعد في اعتراض الصواريخ الإيرانية على إسرائيل

حقيقة صور خلع المرشد الإيرانى على خامنئى عباءته وارتداء البدلة العسكرية

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار الشوفان في الأسواق اليوم الجمعة 13/6/2025

استقرار أسعار السكر اليوم بالسوق المحلية

تعرف علي سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بالميراس.. ريال مدريد ضد الهلال.. مانشستر سيتي أمام الوداد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 14 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم خلية النحل في المنام وعلاقته بأخبار مفرحة قريبا

ما هو المسجد الذي نهى الله الرسول عن الصلاة فيه؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية