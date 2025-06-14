صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق إسرائيلية بعد اختراق طائرات مسيرة لأجواء تل أبيب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة جنوب البلاد، شملت البحر الميت ومنطقة العربة وصولًا إلى إيلات، بعد تحذيرات من اختراق طائرات مسيرات إيرانية.

وشملت المناطق التي فُعلت فيها الإنذارات: نيوت حكيكار، عين تمار، العمارني، الماسك، إليفاز، تمنع، بئر أورا، جروفيت، حفات أريندل، هاي بار يوتفاتا، حتسفا، ياهيل، يوتفاتا، كوشي رامون، لوتان، فندق سيكس سينسيز شاحاروت، نيوت سمدار، نفيه حريف، سمر، سابير، عيدان، عين حتسفا، عين ياهف، عير أوفوت، فاران، تسوفار، تسوكيم، كيتورا، شحاروت، وشطيم، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية السوداء، إيلوت، وإيلات.

وذكر جيش الاحتلال أنه اعترض طائرتين مسيرتين بمنطقة إيلات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.