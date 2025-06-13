الجمعة 13 يونيو 2025
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خارج الحدود

للمرة الأولى، إطلاق صواريخ من غواصات إيرانية على إسرائيل

غواصة إيرانية، فيتو
غواصة إيرانية، فيتو

أعلنت وكالة الطلبة الإيرانية، مساء اليوم، أن الهجوم الصاروخي الإيراني على الاحتلال الإسرائيلي، شهد لأول مرة إطلاق صواريخ من غواصات القوات المسلحة الإيرانية تجاه الأراضي المحتلة.

سقوط أجسام جوية على الأراضى الأردنية

من جهتها أعلنت مديرية الأمن العام الأردني،  سقوط أجسام جوية في عدد من مناطق المملكة مساء اليوم الجمعة، وذلك بالتزامن مع موجات من الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل.

وأكدت مديرية الأمن العام الأردني، عدم الإبلاغ عن أي إصابات بين المواطنين، وذلك حسبما نشرت على حسابها بموقع "إكس" مساء اليوم.

ودوت صفارات الإنذار في الأردن، مساء الجمعة، لتنبيه المواطنين في حال دخول أية صواريخ أو مسيرات الأجواء الأردنية وحثهم على الالتزام بالتعليمات.

ودعت المديرية المواطنين إلى الاستجابة إلى الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

إيران تبدأ الرد على إسرائيل

وبدأت إيران عند حوالي الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الرد على الهجوم الإسرائيلي العنيف الذي طال أراضيها فجر الجمعة 13 يونيو.

وأفادت القناة الـ12 العبرية، بإطلاق ما بين 150 إلى 200 صاروخ منذ بداية الهجوم الإيراني، وتسجيل نحو 9 مناطق سقوط في إسرائيل.

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