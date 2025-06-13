رئيس هيئة المحطات النووية السابق يوضح حقيقة تأثر مصر بالتسريب الإشعاعي في إيران

أكد الدكتور أمجد الوكيل الرئيس السابق لـهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن إيران تبعد عن مصر مسافة تُقدّر بأكثر من ٢٢٠٠ كيلومتر، وهي مسافة شاسعة تجعل من غير المحتمل على الإطلاق أن تصل أي إشعاعات نووية إلى مصر نتيجة لأي حادث نووي قد يحدث في المنشآت النووية الإيرانية.

تأثير التسريبات الإشعاعية في مصر

وأضاف الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن انتشار الإشعاع يتوقف على عدة عوامل، منها نوع الحادث، وكمية المواد المشعة المنطلقة، واتجاه الرياح وسرعتها، وكل هذه العوامل تجعل تأثر مصر مستبعدًا تمامًا في مثل هذه الحالات.

يذكر أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أعلنت متابعتها للوضع الاشعاعي والأحداث الجارية في منشأة نطنز بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومختلف الجهات الوطنية المعنية.

وأوضحت الهيئة على ان الوضع الاشعاعي في المنشأة لا يزال تحت السيطرة ولا توجد أي مؤشرات على حدوث اي تسرب حتى الآن.

الوضع الاشعاعي والأحداث الجارية في منشأة نطنز



كما أكدت الهيئة أنها تتابع كافة التطورات المتعلقة بالوضع الاشعاعي من خلال شبكة الرصد الإشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، ويتم متابعة قياسات الخلفية الإشعاعية بصورة مستمرة والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية على مدار الساعة للتأكد من سلامة المواطنين والبيئة.

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