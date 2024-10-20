إيران تلوح بالنووي في الرد على إسرائيل حال استهداف منشآتها العسكرية

حذر مصدر عسكري إيراني، اليوم، من مغبة استهداف المواقع المنشآت النووية، في ظل ما يتردد حول احتمالية توجيه ضربة إسرائيلية للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.

إيران تتوعد بإعادة النظر في السياسات النووية

وقال المصدر العسكري لوكالة "تسنيم" الإيرانية، "إنه إذا كان في إجراء الصهاينة المحتمل استهداف المواقع عسكرية، فإن الرد الإيراني سيكون مؤكدا ويفوق تقديراتهم".

وأضاف المصدر الإيراني، إذا كان الإجراء المحتمل للصهاينة استهداف المواقع النووية، فإن إيران إلى جانب ردها ستأخذ بنظر الاعتبار السياسات النووية.

وتابع: وإذا كان الإجراء الإسرائيلي المحتمل، التأثير بطرق مختلفة على المنشآت والبنى التحتية، فمن المؤكد أن إيران لم تقدم أي تعهد بشان أن تلتزم بنطاق ونوع وشدة إجراءاتها بناء على الوضع السابق.

إيران تتوعد بعقاب مجانين إسرائيل

وتابع قائلا: هذه نقطة واضحة للصهاينة وأنهم سيفهمون معناها بالتأكيد!

وصرح بالقول: إيران لن تتلكأ ولن تتسرع؛ إلا أن إنزال العقاب بحق المجانين لا تلغيه، وسيكون بطريقة بحيث تأتيهم في كل مرة المزيد من المفاجآت.