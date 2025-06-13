خبير استراتيجى: رد إيران يجب أن يكون موجعًا لخلق حالة توازن استراتيجي في الإقليم

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الإستراتيجي والمفكر القومي: إن ضرب إسرائيل لإيران بـ٢٠٠ طائرة لـ١٠٠ موقع استراتيجي، يجعل الحرب مفتوحة، وبالتالى تحليل الوضع الحالى سيتوقف على رد الفعل الإيرانى، ويجب استهداف مفاعل ديمونة، لخلق توازن جديد بالمنطقة، أما إذا ردت ببعض المسيرات، فإن ذلك سيغرى إسرائيل في التمادي، وربما تلجأ إلى أسلوب الاغتيالات والتي قد تطول مرشد الثورة الإيرانية، بعد اغتيال مساعده ورئيس الأركان أيضا.



وأضاف:" ليس أمام إيران إلا الرد وبشكل قوي وموجع بضرب مفاعل ديمونة لخلق توازن استراتيجى بالمنطقة،عكس إذا كان الرد شكليا أو رمزيا سيجعل إسرائيل وأمريكا يتماديان، ولاسيما أن الطائرات التى ضربت صناعة أمريكية، وضرب إيران هو مقدمة لضرب كل القوى الفاعلة في المنطقة، وبالتالي الرد القوي مطلوب لأن أمريكا وإسرائيل لا يفهمان إلا لغة القوة.

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