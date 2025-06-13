الجمعة 13 يونيو 2025
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خارج الحدود

هيئة البث الإسرائيلية تكشف نتائج الهجوم الصاروخي الإيراني على تل أبيب

الهجوم الإيراني على
الهجوم الإيراني على إسرائيل، فيتو

 أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة 17 إسرائيليا بسبب القصف الصاروخي الإيراني، في حين قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنه تم إطلاق مزيد من الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

 

هيئة البث الإسرائيلية: 17 مصابا بسبب القصف الصاروخي الإيراني

 وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أنه تم  إطلاق 150 إلى 200 صاروخ من إيران سقطت في 9 مناطق.

الهجوم الإيراني على إسرائيل 

 وفي السياق ذاته قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن القصف الإيراني مستمر، وإن هناك موجة ثانية من الصواريخ في طريقها إلى إسرائيل.

وفي أول تعليق له على الهجوم الإيراني على إسرائيل قال المرشد الإيراني: إن  الحياة للعدو ستكون مريرة بلا شك، ولن نسمح لهم أن يفلتوا من الجريمة الكبرى التي ارتكبوها.

وأفادت صحيفة هآرتس، العبرية، اليوم الجمعة، أنه تم  رصد إطلاق أكثر من 100 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل.

بدأت إيران في شن هجوم على إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة.

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