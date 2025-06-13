الجمعة 13 يونيو 2025
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خارج الحدود

إيران تأسر قائدة طائرة إسرائيلية قفزت بالمظلة بعد استهدافها (فيديو)

أسر قائدة طائرة إسرائيلية،
أسر قائدة طائرة إسرائيلية، فيتو

أعلنت كالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم، عن أسر قائدة طائرة إسرائيلية عقب استهداف طائرتها واضطرت للقفز بالمظلة.

إيران تعلن أسر قائدة طائرة إسرائيلية 

ولم تصدر حتى اللحظة، أي تقارير رسمية من جانب الاحتلال الإسرائيلي، تؤكد أو تنفي صحة أسر قائدة الطائرة التابعة لسلاح الجو.

في ذات السياق أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطاب متلفز أن القوات المسلحة الإيرانية ستجعل "النظام الصهيوني الخبيث بائسا".


وتابع خامنئي "الكيان الصهيوني ارتكب خطًأ فادحًا، واقترف حماقة سوف تجلب عواقبها الويلات له، بتوفيق من الله. لن يسكت الشعب الإيراني على دماء شهدائه الأجلّاء، ولن يغضّ الطرف عن انتهاك سماء بلادنا. قوّاتنا المسلحة متأهّبة، ويقف خلفها مسؤولو البلاد وكلّ أبناء الشعب".

المرشد خامنئي  يتوعد إسرائيل برد عنيف

وأضاف المرشد الإيراني: "اليوم، صدرت رسائل مماثلة من مختلف التيارات السياسية والشخصيات في البلاد. الجميع يشعر بضرورة التصدي الحازم إزاء طبيعة الكيان الصهيوني الخبيثة والرذيلة والإرهابية. لا بدّ من التصرف بحزم، وإن شاء الله سيكون التصرف بحزم، ولن نتساهل. ستغدو الحياة مريرة بالنسبة إليهم بلا شك. لا يتوهّموا أنهم ضربوا وانتهى الأمر؛ كلا، هم من بدأ، وهم من أشعل فتيل الحرب. نحن لن نسمح لهم بأن يفلتوا سالمين من هذه الجريمة الكبرى التي ارتكبوها".

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أسر قائدة طائرة إسرائيلية أسر قائدة سلاح الجو المرشد الايراني علي خامنئي

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