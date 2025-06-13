أخبار الاقتصاد اليوم، المانجو العويس تترواح بين 25 إلى 55 جنيهًا للكيلو، اشتعال أسعار الذهب بالصاغة خلال تعاملات اليوم الجمعة، الدولار يقفز 26 قرشًا أمام الجنيه

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 (آخر تحديث)

أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الجمعة، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الجمعة 13 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 88.8 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 72 جنيهًا إلى 130 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الجمعة، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 117.8 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 70 جنيها إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

خالد أبو المكارم: مصانع الأسمدة تتأثر سلبا نتيجة توقف إمدادات الغاز

أكد خالد ابو المكارم،رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيمياوية، أن صناعات الأسمدة تعد من أهم القطاعات الصناعية التى سوف تتأثر سلبا، نتيجة قرار وزارة البترول، بشأن إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية، وذلك فى إطار تفعيل وزارة البترول والثروة المعدنية، لخطة الطوارئ المعدة المسبقة الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، وذلك استجابة للأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة وتوقف إمدادات الغاز من الشرق.

مصانع الأسمدة سوف تتأثر نتيجة إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ فـيتـو، أن مصانع الأسمدة سوف تتأثر نتيجة هذا القرار، وسوف يظهر ذلك من خلال عدد من التداعيات مثل "تقليل الإنتاجية ورفع تكلفة الإنتاج وتقليل القدرة التنافسية، فقد لا يكون هناك توقف كامل للإنتاج ولكن تخفيض فى حجم المعروض.



وأشار إلى أن هذا الأمر يؤثر أيضا بالسلب على التعاقدات التصديرية فى هذا القطاع، مما سينتج عنه الغاء وتأجيل بعض التعاقدات التصديرية ما قد يؤثر سلبا على حجم صادرات من الأسمدة فى الفترة القادمة، واصفا إياها بأنها تعد “مشكلة كبيرة” ستواجه القطاع خلال المرحلة المقبلة، لأن المستورد لن ينتظر وقتا لتنفيذ تعاقداته، فهو عادة ما يبحث عن السعر والتعاقد المناسب والوقت المحدد لتنفيذه، وبالتالى فهذا سوف يؤدى إلى فقدان شريحة من العملاء

الصناعات الهندسية تطالب البترول بتوضيح الأنشطة المتأثرة بقرار وقف الغاز

أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن القطاع الصناعى ينتظر توضيحا من وزارة البترول بشأن نوعية الأنشطة الصناعية التى سيتم إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي، وذلك تبعا لقرار وزارة البترول الصادر اليوم بشأن تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بإمدادات الغاز الطبيعي لتجنب تخفيف الأحمال، وذلك نتيجة الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط والهجمات الإسرائيلية على إيران.

وأضاف المهندس فى تصريحات خاصة لـ فـيتـو أن القطاع الهندسى يضم العديد من الصناعات، ومنها ما يعتمد على الغاز الطبيعى مثل صناعة الألومنيوم والصناعات المغذية والمسابك …..وغير ذلك.

وقال إن القطاع الصناعى يدرك تمام أنه فى تلك الظروف، يتم تطبيق خطة طوارئ من جانب من وزارة البترول فى هذا الشأن، ولهذا فلابد من التوضيح خلال الساعات المقبلة بشأن نوعية تلك الأنشطة الصناعية، حتى تستطيع هى أيضا أن تضع خطط بديلة لاستمرار عملها، لافتا إلى أن القطاع الصناعى عادة ما يعتمد على الغاز الطبيعى مقارنة بمصادر أخرى حتى لايتكلف أعباء.

1000 جنيه زيادة، ارتفاع جنوني فى أسعار الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب ، ارتفع سعر الجنيه الذهب بشكل كبير خلال حركة تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025 بنحو 1000 جنيه مقارنة بالتعاملات الصباحية، ليسجل 38800 جنيه بحركة البيع والشراء بالسوق المحلى.

اقرأ التالي: 240 جنيها ارتفاعا في سعر الجنيه الذهب (تحديث لحظي)

تأثر سوق الذهب بالحرب الايرانية

حيث شهدت منطقة الشرق الأوسط تصعيدًا غير مسبوق في التوترات الجيوسياسية بعد اندلاع مواجهات مباشرة بين إسرائيل وإيران، وهو تطور حاد يُنذر بتوسيع رقعة الصراع في المنطقة، ويترك أثرًا فوريًا وعميقًا على الأسواق العالمية، ولا سيما سوق الذهب.

الجنيه الذهب، فيتو

سعر الجنيه الذهب

وترصد “فيتو” آخر التطورات في سعر الجنيه الذهب على مدار الساعة.

اقرأ التالي: سعر الجنيه الذهب اليو م

أوزان أخرى بالسوق المحلية

ويُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

زيادة 150 جنيها فى الجرام، اشتعال أسعار الذهب بالصاغة خلال تعاملات اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم، ارتفعت أسعار جرام الذهب بالسوق المحلية بشكل كبير خلال حركة تعاملات اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 بنحو 150 جنيها وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

حركة الأونصة العالمية وتأثيرها على الأسعار محليا

تزايد التوترات في الشرق الأوسط، والهجوم الإسرائيلي على إيران صباح اليوم الجمعة، دفع الطلب على الذهب كملاذ آمن إلى الزيادة، بالإضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ نحو شهرين، مما جعل الذهب أرخص للمشترين بالعملات الأخرى.

كما جاءت بيانات التضخم الأمريكي أخف من المتوقع، ما يزيد التوقعات بأن الفيدرالي قد يرشّح خفضًا بمعدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس قبل نهاية العام.

أسعار الذهب اليوم

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5540 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4850 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4160 جنيها.

الدولار يقفز 26 قرشًا أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية

سعر الدولار أمام الجنيه، ترصد فيتو آخر تطورات سعر صرف الدولار في ختام تعاملات الأسبوع، حيث ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك الرئيسية بنحو 26 قرشا حسب آخر تحديث بالبنك المركزي المصري والبنوك المصرية.

سعر الدولار أمام الجنيه

ويعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها مكانة شعبية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

- 49.71 جنيه للشراء.

- 49.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 49.72 جنيه للشراء.

- 49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر

- 49.72 جنيه للشراء.

- 49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول

- 49.72 جنيه للشراء.

- 49.82 جنيه للبيع.

استمرار العمل بميناء السويس اليوم الجمعة لتقليل زمن الإفراج الجمركي

أكدت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات استمرار العمل بكافة مواني الجمهورية، لتسريع زمن الإفراج الجمركي، وفق توجيهات الحكومة بالعمل أيام الإجازات الرسمية.



حيث استمر العمل بميناء السويس اليوم الجمعة لسرعه الإفراج الجمركي عن الشحنات بالموانئ برئاسة المهندس وليد حرز رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة بالسويس، والمهندس/أشرف محمد محمد مدير عام السلع الصناعية بالسويس.

وقالت الهيئة إن هذا يأتي هذا في إطار الالتزام الدائم بخدمة الوطن، وتستمر فرق العمل داخل كافة الموانئ في أداء واجباتها الفنية دون انقطاع خلال أيام الاجازات الرسمية.

أسعار المانجو اليوم الجمعة في سوق العبور

أسعار المانجو اليوم، سجلت أسعار المانجو اليوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025، استقرارًا ملحوظًا في سوق العبور لجملة الفاكهة والخضروات، وتصل لـ 13 صنفًا مطروحة في سوق الجملة.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار المانجو في سوق العبور، اليوم الجمعة 13 يونيو 2025، وتشمل عدة أنواع هي العويس، الهندي، التيمور، الزبدية، البلدي، الفونس، الفص، الصديقة، الجولك، السكري، التومي، فجر كلان، النعومي؛ في السطور الآتية:

سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

تراوحت أسعار المانجو عويس من 25 إلى 55 جنيهًا للكيلو. تراوحت أسعار المانجو هندي من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

سعر كيلو المانجو اليوم في سوق العبور للجملة

تراوح سعر كيلو مانجو تيمور من 25 إلى 35 جنيهًا. تراوح سعر المانجو زبدية بين 20 و40 جنيهًا للكيلو.

سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

سعر المانجو في سوق العبور للجملة

تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 15 و25 جنيهًا. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفونس بين 30 و40 جنيهًا.

بالصور.. لتسريع زمن الإفراج الجمركي… استمرار العمل بميناء ابو قير البحرى اليوم الجمعة

أكدت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات استمرار العمل بكافة مواني الجمهورية، لتسريع زمن الإفراج الجمركي، وفق توجيهات الحكومة بالعمل أيام الإجازات الرسمية.

حيث استمر العمل بميناء ابو قير البحرى اليوم الجمعة برئاسة المهندس هشام مشهور رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة بالإسكندرية وفريق العمل المميز بالفرع ،لسرعة الإفراج الجمركي عن الشحنات بالموانئ

وقالت الهيئة إن هذا يأتي هذا في إطار الالتزام الدائم بخدمة الوطن، وتستمر فرق العمل داخل كافة الموانئ في أداء واجباتها الفنية دون انقطاع خلال أيام الاجازات الرسمية.

كما يأتى هذا فى إطار توجيهات المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي ومواصلة العمل بأيام الإجازات. كما يأتى هذا تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أسعار البيض اليوم الجمعة 13 يونيو 2025

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الجمعة، استقرارًا في الأسواق، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

أسعار كرتونة في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 95 جنيها و100 جنيه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.