انخفاض 6 أصناف، أسعار المانجو اليوم السبت 7 يونيو 2025

أسعار المانجو اليوم، سجلت أسعار المانجو اليوم السبت، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك؛ تباينًا ملحوظًا في سوق العبور، إذ انخفض سعر 6 أصناف من المانجو، بينما استقرت باقي الأصناف الأخرى من المانجو.

سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار المانجو في سوق العبور اليوم، وتشمل عدة أنواع هي العويس، الهندي، التيمور، الزبدية، البلدي، الفونس، الفص، الصديقة، الجولك، السكري، التومي، فجر كلان، النعومي؛ في السطور الآتية:

سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

تراوحت أسعار المانجو عويس من 35 إلى 60 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق. تراوحت أسعار المانجو هندي من 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

سعر كيلو المانجو في سوق العبور للجملة

تراوح سعر كيلو مانجو تيمور من 30 إلى 35 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق. تراوح سعر المانجو زبدية بين 20 و40 جنيهًا للكيلو.

سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

سعر المانجو في سوق العبور للجملة

تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 15 و25 جنيهًا. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفونس بين 30 و40 جنيهًا.

سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

سعر المانجو في سوق العبور اليوم

وعن باقي أسعار المانجو في سوق العبور اليوم، فجاءت كالآتي:

سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

تراوحت أسعار كيلو المانجو الفص بين 70 و100 جنيه. تراوحت أسعار المانجو صديقة بين 20 و50 جنيهًا للكيلو.

سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

تراوح سعر المانجو جولك بين 30 و40 جنيهًا للكيلو. تراوحت أسعار كيلو المانجو السكري بين 25 و50 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار كيلو المانجو في سوق العبور للجملة

تراوح سعر مانجو تومي بين 25 و35 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق. تراوحت أسعار كيلو المانجو فجر كلان بين 25 و35 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق. تراوحت أسعار كيلو المانجو النعومي بين 30 و40 جنيهًا.

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