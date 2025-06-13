الفرق بين المياه الفوارة والغازية من حيث الفوائد والأضرار

المياه الفوارة من أن أنواع المياه التى تباع بالسوبر ماركت ولها عشاقها وهى تشبه المرأة الغازية ولكنها بدون نكهات وبدون سكر.

وقد يعتقد البعض أن المياة الفوارة هى نفسها المياة الغازية بنفس أضرارها لذا يتجنبها دون الوعي بأن لها فوائد عديدة تختلف عن المياه الغازية.

الفرق بين المياة الفوارة والغازية

ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، إن المياه الفوارة مضاف إليها ثانى أكسيد الكربون تحت ضغط عالى، وهى تختلف عن المياه الغازية من حيث أنه ليس بها سكريات مضافة وبالتالى خالية من السعرات الحرارية.

وأضاف البدوي، أن المياة الفوارة تساعد على الهضم والإحساس بالشبع وغير ضارة بالصحة لأنها خالية من حمض الفوسفوريك الموجود فى المشروبات الغازية، ويمكن أن نضيف لها اوراق النعناع الطازج أو شرائح الليمون، ويتم تناولها فى فترات الدايت او الصيام المتقطع.

أضرار الإفراط في تناول المياة الفوارة

وحذر الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، من الإفراط في تناول المياة الفوارة لأنها تحتوى على كمية قليلة من الكربونيك الذى قد يؤثر على مينا الأسنان عند الإسراف فى شربها، لذا يجب تناولها باعتدال حفاظا على صحة الأسنان.

الفرق بين المياة الفوارة والغازية

فوائد المياة الفوارة للصحة

وأوضح الدكتور أحمد، أن المياة الفوارة لها فوائد عظيمة تدفعنا لتناولها، منها:-

تحسين عملية الهضم، فقد أظهرت دراسات أن شربها يساعد على تحفيز إفراز العصارات الهضمية، وتقليل أعراض عسر الهضم مثل الانتفاخ والإمساك، وتعزيز حركة الأمعاء والمساعدة في تخفيف الإمساك المزمن.

كغيرها من أنواع المياه، تساعد المياه الفوارة على ترطيب الجسم بكفاءة، وهي خيار ممتاز للأشخاص الذين يجدون صعوبة في شرب المياه العادية نظرا لطعمها المحايد.

تشير بعض الأبحاث إلى أن شرب المياه الفوارة قد يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

تحتوي على صفر سعرات حرارية، مما يجعلها بديل جيد للمشروبات السكرية.

قد تساعد في التحكم في الشهية عن طريق زيادة الإحساس بالامتلاء.

على الرغم من وجود جدل حول تأثير الفقاعات على مينا الأسنان، إلا أن المياه الفوارة غير المحلاة لا تحتوي على أحماض قوية مثل المشروبات الغازية، وبالتالي فإن تأثيرها على الأسنان يعتبر ضئيل مقارنة بالمشروبات المحلاة.

شرب المياه الفوارة يساعد في ترطيب الجلد من الداخل.

بعض الأشخاص يستخدمون المياه الفوارة كغسول للوجه، حيث تساعد الفقاعات على تنظيف المسام وتحفيز الدورة الدموية في الجلد.

يمكن استخدام المياه الفوارة في شطف الشعر، فهي تساعد على تنظيف فروة الرأس من الرواسب، وتعزيز تدفق الدم إلى بصيلات الشعر، وإعطاء الشعر مظهر صحي ولامع.

محاذير تناول المياة الفوارة

وأضاف البدوي، أنه بشكل عام، المياه الفوارة آمنة لمعظم الناس إذا تم استهلاكها بشكل معتدل، ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي يفضل فيها تقليل أو تجنب تناولها، منها:-

الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي أو الغازات الزائدة.

أولئك الذين يعانون من ارتجاع المريء، حيث قد تسبب لهم الفقاعات بعض الانزعاج.

يجب التأكد من أن المياه غير محلاة وخالية من الصوديوم.

لا يجوز الاعتماد عليها كبديل كامل للمياه العادية.

يجب تجنب شربها مع الوجبات الثقيلة إذا كنت تعاني من الانتفاخ.

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